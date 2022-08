Comme Simone Ashley, Tanya Reynolds et Patricia Allison : cette actrice ne revient pas non plus dans Sex Education 4

Netflix

Une nouvelle baisse du casting de Sex Education a été officialisée, étant la deuxième plus importante après le départ de Patricia Allison. Voyez qui vous ne verrez pas dans les prochains épisodes !

©NetflixComme Simone Ashley, Tanya Reynolds et Patricia Allison : cette actrice ne revient pas non plus dans Sex Education 4.

le service de streaming Netflix a un large catalogue de productions qui au fil du temps sont devenues de véritables phénomènes, comme c’est le cas avec éducation sexuelle. Pour le moment, la série compte trois saisons et la bonne nouvelle pour les fans est qu’elle a été renouvelée pour un quatrième épisode, même si ce sera très différent. Depuis quelques heures, le départ d’une de ses stars est devenu officiel et il ne répétera pas son rôle dans les nouveaux chapitres..

En avril de cette année, Simone-Ashleyqui jouait Olivia Hanan, a confirmé qu’elle ne reviendrait pas pour la quatrième partie du programme : « On me demande ça tout le temps, mais non. Je suis une fille de Bridgerton maintenant. », a déclaré dans une interview lorsqu’on lui a demandé. Quelques mois plus tard, c’était Patricia Allissonconnue sous le nom d’Ola dans l’émission, qui a indiqué qu’elle ne reviendrait pas non plus, expliquant que de nouvelles opportunités se sont présentées à elle.

+ L’actrice qui ne revient pas dans la saison 4 de Sex Education

Selon le rapport de The Radio Times Royaume-Uni ce lundi, compilant les déclarations d’une interview avec L’étoile du jour, L’actrice Rakhee Thakrar a confirmé qu’elle ne reviendrait pas pour la saison 4 de éducation sexuelle. Dans la fiction, elle a joué le professeur d’anglais Emilie Sablesmais malheureusement pour les fans, il n’aura plus de participation à l’intrigue, même si pour le moment il n’a pas expliqué de raison précise.

A votre départ, thakrar a commenté : « Je ne fais pas partie de la nouvelle série. Je ne peux pas vraiment dire pourquoi. Mais je suis très fier de la série et reconnaissant d’avoir fait partie de quelque chose d’aussi important. Il n’y a rien de mal avec l’éducation sexuelle. ». Bien qu’aucune raison n’ait été révélée, on pense que le personnage a été abandonné avant le point culminant du troisième épisode qui a vu la fermeture de Moordale, il y aura donc beaucoup de modifications à apporter à la série.

Aussi bien que Simone Ashley, Patricia Allison et Rakhee ThakrarIl y a quelques semaines Tanya Reynolds a également officialisé qu’il ne reviendrait pas dans la saison 4 de éducation sexuelle, commentant principalement que c’était une progression naturelle de la série et de la quantité de personnages, mais qu’elle allait manquer d’incarner Lily. Le tournage du quatrième opus devrait commencer dans les prochains mois et pour le moment il n’y a pas de date de sortie.

