La bande-annonce de Nightmare Alley révèle le carnaval des horreurs de Guillermo Del Toro

La toute première bande-annonce du nouveau film d’horreur de Guillermo del Toro Allée des cauchemars, de Searchlight Pictures, est arrivé. Les expériences effrayantes sur grand écran ne sortiront pas en salles avant le 17 décembre 2021, Disney s’étant engagé à une large sortie 45 jours avant sa diffusion en continu. Aujourd’hui, nous avons un premier aperçu de la folie, accompagné d’une nouvelle affiche et de plusieurs nouvelles images.

Allée des cauchemars a une grande distribution avec des goûts de Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen et David Strathairn. Le casting à lui seul en fait un film très attendu. Ce que nous savons jusqu’à présent sur le film est le suivant : « Un jeune carny ambitieux (Cooper) avec un talent pour manipuler les gens avec quelques mots bien choisis se connecte avec une psychiatre (Blanchett) qui est encore plus dangereuse que lui. . »

Exclusif : VF a votre premier aperçu @RealGDTnouvelle histoire de séduction et de trahison. Bienvenue à #NightmareAlley. https://t.co/oijMK9iIhv – VANITY FAIR (@VanityFair) 14 septembre 2021

Allée des cauchemars est basé sur le roman de William Lindsay Gresham qui a été publié en 1946. Ce n’est pas la première fois que le roman se voit transformé en film. Le premier était juste un an plus tard avec Tyrone Power et Joan Blondell, et cette nouvelle prise a été écrit par del Toro et Kim Morgan.

Nous savons que Guillermo del Toro a une grande imagination et aime jouer dans le domaine de l’horreur ou du fantastique. Avec des films comme Hell Boy, LOTR, Le Hobbit, Forme de l’eau, Labyrinthe de casseroles et Pic cramoisi, il a définitivement une passion pour ce genre et la narration. Ce nouveau film attire beaucoup d’attention non seulement pour le casting, mais parce que c’est l’un des derniers films de l’année 2021. Le film a réussi à éviter les retards majeurs et les reprises (jusqu’à présent) et del Toro a une énorme base de fans et de fans. Au cœur de ce nouveau film se trouve la tromperie. Ou du moins, selon le cinéaste oscarisé. Il est à cent pour cent honnête en disant au public que ce film n’est pas ce que vous pourriez penser qu’il est.

Est-ce un film de créature ? Ou est-ce quelque chose de très différent ? Del Toro a récemment dit ceci à Salon de la vanité., « Cela m’est arrivé dans le passé avec Pic cramoisi, où les gens s’attendaient à un film d’horreur. Je savais que c’était une romance gothique mais c’était très difficile à faire passer. Mais oui, cela n’a aucun élément surnaturel. Il est complètement basé sur un monde de réalité. Il n’y a rien de fantastique. C’est un film très différent de mon habituel, mais oui, le titre et mon nom créeraient cette impression »

Maintenant, del Toro confirme que le film contient effectivement des monstres. Cependant, ils ne seront pas les monstres typiques auxquels vous pourriez vous attendre ou imaginer. Après tout, le film se déroule dans un monde de carnaval où tout le monde est là pour faire un spectacle et s’en prendre au prochain individu sans méfiance. Comme toujours, nous serons les premiers à signaler toute nouvelle de dernière minute sur des clips ou des bandes-annonces une fois que nous l’aurons. Alors assurez-vous de nous suivre pour toutes les nouvelles.

