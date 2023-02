« The Last Of Us » : quel est le mot qu’il leur était interdit de dire sur le plateau de la série

La série HBO Max « The Last Of Us » Il est largement reconnu aujourd’hui. Est devenu une des productions le plus regardé sur la plateforme de streaming et est le projet idéal avec lequel Pierre Pascal et Bella Ramsey ont montré tout leur talent de protagonistes.

Cependant, loin de ce que beaucoup de téléspectateurs pourraient imaginer, les créateurs du programme (Craig Mazin et Neil Druckman) ne voulait pas que l’équipe de tournage classe l’émission comme une émission sur « morts-vivants”.

Par conséquent, ils ont pris une mesure particulière sur le plateau d’enregistrement : ils ont empêché le personnel de mentionner un terme très particulier. Voulez-vous savoir quel était le mot qu’il leur était interdit de prononcer sur le plateau de Série HBO Max ? Ensuite, nous révélons ce que nous en savons.

QUEL ÉTAIT LE MOT INTERDIT SUR LE TOURNAGE DE « THE LAST OF US » ?

Dans une interview pour Les créditsle directeur de la photographie Eben Bolter révélé que le mot en question était « des morts-vivants ». Selon son témoignage, l’équipe était consciente de l’intérêt du showrunners pour différencier le travail de ce sous-genre.

« Ce n’est pas un film de zombies cliché, ce n’est pas un rétro-éclairage hollywoodien, où les gros plans de tout le monde sont parfaits. C’est un monde de naturalisme cinématographique organique Et c’est quelque chose que je pouvais juste ressentir. »il prétendait.

Un bouffi est une personne infectée qui a évolué et survécu au fil des ans (Photo : HBO)

POURQUOI LE MOT « ZOMBIES » A-T-IL ÉTÉ INTERDIT DANS LES ENREGISTREMENTS DE « THE LAST OF US » ?

D’accord avec bolterles acteurs se sont familiarisés avec la terminologie de infecté / gonflé dans cette adaptation en jeu vidéo de Le chien méchant. Pour cette raison, ils ont évité de mentionner le terme « zombi »Depuis que Craig Mazin a raconté à plusieurs reprises, c’est une série qui se concentre sur ses personnages complexes. Les personnes infectées par Cordyceps Ils sont un obstacle évident, mais pas l’essentiel : le spectacle se concentre toujours sur ses pistes.

« Nous n’avions pas le droit de dire le mot Z sur le plateau. C’était comme un mot interdit. Ils étaient les « infectés ». Nous n’étions pas un spectacle de zombies. Bien sûr, il y a une augmentation de la tension et des frayeurs, mais le spectacle parle vraiment de nos personnages; les infectés sont un obstacle auquel ils doivent faire face »il a déclaré.

Afin de nous donner un exemple concret de cette proposition, le spécialiste a relaté les intentions de la production dans une scène clé du chapitre 3 de « Le dernier d’entre nous »:

« Ellie écoute un infecté piégé sous des décombres. Au début, elle a peur, mais ensuite vous la voyez gagner en confiance, couper à travers les infectés et regarder les fibres. Grâce à cet intérêt, vous voyez ce que les personnes infectées signifient dans la propre vie d’Ellie. Elle est née dans ce monde qui est allé complètement en enfer à cause de cette chose et maintenant peut-être qu’elle a une solution. Nous regardons la performance de Bella alors qu’elle passe de l’étonnement à la haine et vous commencez à penser : ‘Wow, de quoi cette fille est-elle capable ? Il y a des ténèbres et de la colère là-bas. »il a souligné.

L’infecté avec qui Ellie est dans le troisième chapitre de la série « The Last Of Us » (Photo : HBO)

COMMENT VOIR « THE LAST OF US » ?

La série « Le dernier d’entre nous » Il est sorti le dimanche 15 janvier 2023. Depuis, vous pouvez voir chaque nouveau chapitre sur la plateforme de streaming HBO Max. Découvrez la bande-annonce de la série télévisée ci-dessous.