Matt Reeves confirme que Batman ne sera pas une histoire d’origine

Beaucoup se sont demandé dans quelle version de Batman nous allions entrer Le Batman du réalisateur Matt Reeves. Les bandes-annonces ont montré une version sombre, maussade et brutale qui en est encore aux premiers stades de devenir le croisé capé. Alors que Bruce Wayne de Robert Pattinson apprendra à devenir ce héros, Reeves a confirmé que le public ne verra pas une autre histoire d’origine de Batman.

S’adressant à Esquire, Reeves a discuté de nombreux aspects derrière le développement de Le Batman, y compris son processus d’écriture et les nombreuses inspirations derrière ce film. Dans cette discussion, Reeves a déclaré qu’il ne voulait pas voir l’histoire d’origine dans un autre redémarrage de ce personnage.

Reeves a déclaré qu’au cours du processus d’écriture, il était devenu très intrigué par la version de Batman dans Batman : première année, une série de bandes dessinées écrite par Frank Miller et l’artiste David Mazzucchelli, qui suit un jeune Bruce Wayne découvrant comment être le héros justicier. Il a un style détective noir et des rues graveleuses et pleines de crimes de Gotham. Reeves a également déclaré qu’il avait trouvé des idées pour cette version de Batman en écoutant Nirvana.

« Au début, quand j’écrivais, j’ai commencé à écouter Nirvana, et il y avait quelque chose à propos de [Nevermind song] « Something in the Way », qui est dans la première bande-annonce, qui fait partie de la voix de ce personnage. Quand j’ai réfléchi, ‘Comment faites-vous Bruce Wayne d’une manière qui n’a jamais été vue auparavant ?’ J’ai commencé à penser, ‘Et si une tragédie arrivait [ie: Wayne sees his parents murdered] et ce type devient tellement reclus, on ne sait pas ce qu’il fait ? Est-ce que ce type est une sorte de toxicomane capricieux et imprudent ? » Et la vérité est qu’il est une sorte de toxicomane. Sa drogue est son addiction à cette pulsion de vengeance. Il est comme un Batman Kurt Cobain.