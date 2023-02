Lilo et Stitch auront un remake en direct avec Zach Galifianakis

Disney

Disney prévoit de poursuivre ses redémarrages en direct et dans ce cas, le film ciblé est Lilo et Stitch avec Zach Galifianakis dans le casting.

©Getty/IMDbZach Galifianakis et Stitch

Disney Il s’est habitué à faire des reboots de ses classiques animés mais en version live action. Certains exemples sont La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion et Le livre de la Jungle, entre autres. Maintenant, la prochaine aventure House of Mouse à recevoir ce traitement spécial est Lilo et Stitchl’histoire drôle d’une jeune femme et d’un petit extraterrestre qui se rencontrent à Hawaï.

Ce film est sorti en 2002 et a conquis le cœur des adultes et des enfants, conquérant plus d’une génération. Les spécialistes lui ont donné 87% en Tomates pourries tandis que l’audience globale lui a donné un solide 77%. Au box-office mondial, le film a rapporté 273 millions de dollars. Toutes les raisons pour lesquelles Disney il a choisi de reprendre cette intrigue et de la transformer en action réelle.

Lilo et Stitch seront adaptés en live action avec un acteur bien connu

Pour ce nouveau projet la House of Mouse a choisi comme réalisateur Camp de Dean Fleischerun cinéaste nominé Prix ​​Oscar en animation pour le film Marcel le coquillage chaussé. D’autre part, le livre de ce remake est chargé de Chris Kekaniokalani Lumineux. De cette façon, l’équipe créative qui réalisera ce projet ambitieux qui compte déjà l’un de ses protagonistes à bord est constituée.

De qui parle-t-on? Il s’agit de l’acteur Zach Galifianakis, dont on ne sait pas quel sera son rôle dans la bande, mais il fait partie du projet. Actuellement Disney est actuellement à la recherche d’actrices pour jouer Lilo et sa sœur aînée qui sont si centrales dans l’intrigue de cette histoire d’une fille qui rencontre l’extraterrestre le plus recherché de la galaxie et elles deviennent inséparables.

Ce qui est certain, c’est que Zach Galifianakis ne s’engage pas à participer à un film de grande envergure puisque Un raccourci dans le tempsen 2018, également de Disney. Après son passage réussi dans la franchise Que s’est-il passé hier?, la vie professionnelle de l’acteur est passée par des travaux pour la télévision et différents doublages. Ce projet est l’occasion de revenir sur le devant de la scène avec une histoire qui a conquis des milliers de personnes.

