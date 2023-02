Est-ce que Legally Blonde est sur Netflix ? Où voir le film de Reese Witherspoon

streaming

L’une des comédies les plus mémorables de ces dernières années est Legally Blonde, avec Reese Witherspoon. Où pouvez-vous voir?

© IMDbEst-ce que Legally Blonde est sur Netflix ? Où voir le film de Reese Witherspoon.

Reese Witherspoon est revenu faire partie des gros plans dans les derniers jours avant la première de ta maison ou la mienne, le nouveau film dans lequel il joue aux côtés d’Ashton Kutcher sur le service de streaming Netflix. Depuis le 10 février, les abonnés de la plateforme peuvent profiter de cette cassette, qui est déjà la plus regardée au monde, mais qui nous a aussi donné le temps de réfléchir à un autre succès de l’actrice. Où tu peux voir La revanche d’une blonde?

Ce classique de la comédie romantique de 2001 a été réalisé par Robert Luketic et est basé sur le roman du même nom d’Amanda Brown. Le long métrage a été un succès au box-office, gagnant 141 millions de dollars sur un budget de seulement 18 millions de dollars, menant à deux suites et à une comédie musicale qui a été créée à San Francisco et à Broadway. De plus, il a été nominé pour les Golden Globes et a été classé par le magazine Bravo comme le 29e film le plus drôle.

« Elle Woods est une blonde très populaire, une bonne élève, présidente de sa sororité et Miss June sur le calendrier universitaire. Elle profite d’une vie merveilleuse mais tout s’effondre lorsque son petit ami rompt avec elle parce qu’elle est trop blonde et trop déshabillée. pour sa future carrière dans le monde de la politique. Déterminée à effacer cette image d’elle, Elle s’inscrit à la faculté de droit de Harvard et fait face à un défi plus important qu’elle ne l’avait prévu.anticipe son synopsis.

+Où voir Legally Blonde?

Étant l’un des titres de comédie les plus populaires de ces dernières décennies, vous pourriez penser qu’il est sur Netflix, mais nous avons le regret de vous dire que ce n’est pas le cas. C’est une production de MGM, un studio qui appartient maintenant à Amazon. Tenant compte de cela, le film La revanche d’une blonde vous pouvez le trouver en streaming Amazon Prime Video.

Reese Witherspoon Elle est la protagoniste lorsqu’elle se met dans la peau d’Elle Woods, mais elle n’est pas seule dans son casting. Dans La revanche d’une blonde tu verras aussi Luke Wilson, Selma Blair, Mathew Davis, Jennifer Coolidge, Holland Taylor, Victor Garber, Linda Cardellini, Raquel Welch, Alanna Ubach et Jessica Cauffielentre autres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?