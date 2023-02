De plus en plus de personnes regardent The Last of Us chaque semaine.

The Last of Us obtient une autre augmentation de 17% de son audience avec l’épisode 4

Audience pour Le dernier d’entre nous continue d’augmenter de semaine en semaine, augmentant avec un autre bond avec le début de son quatrième épisode. Par Variété, l’épisode a attiré 7,5 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion dimanche, marquant une augmentation de 17% par rapport au total de 6,4 millions de l’épisode 3. Il y a de fortes chances que l’épisode 5 connaisse un autre saut, car HBO publiera largement cet épisode deux jours plus tôt. La première est prévue vendredi plutôt que de rivaliser avec le Super Bowl dimanche.





Le rapport note également que Le dernier d’entre nous a vu plus d’une augmentation hebdomadaire de l’audience que le Game of Thrones série préquelle Maison du Dragon. Bien sûr, Game of Thrones a fait des débuts beaucoup plus forts, avec près de 10 millions de téléspectateurs, mais ces chiffres ont fini par baisser après quelques épisodes avant de planer pour le reste de la saison. Le dernier d’entre nous n’est pas encore chapeau Maison du Dragonmais si cette tendance se poursuit, l’adaptation du jeu vidéo arrivera bien assez tôt.

En plus de l’augmentation de l’audience, la série a également été un succès critique. Il se situe actuellement avec un taux d’approbation presque parfait de 97% chez Rotten Tomatoes avec un score d’audience de 91%. L’émission avait également brièvement pris la première place en tant qu’émission télévisée la mieux notée sur IMDb peu de temps après sa première, et tandis que Breaking Bad a depuis récupéré cet endroit, Le dernier d’entre nous a certainement le potentiel de revenir là-haut si les saisons futures sont tout aussi acclamées que la saison 1.





The Last of Us a été un succès pour HBO

Le dernier d’entre nous a été développé pour HBO par Neil Druckmann et Craig Mazin. La série met en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey en tant que paire de survivants qui forment un lien improbable tout en voyageant ensemble à travers un désert dangereux, rempli de raiders hostiles et de créatures ressemblant à des zombies. La série a également présenté Nico Parker, Merle Dandridge, Anna Torv, Gabriel Luna, Nick Offerman, Murray Bartlett et Melanie Lynskey.

« Je suis honoré, honoré et franchement bouleversé que tant de gens se soient connectés et se soient connectés à notre récit du voyage de Joel et Ellie », a déclaré Druckmann dans un communiqué lorsque la série a été reprise pour la saison 2. « La collaboration avec Craig Mazin, nos incroyables acteurs et notre équipe, et HBO ont dépassé mes attentes déjà élevées. Nous avons maintenant le plaisir absolu de pouvoir le refaire avec la saison 2 ! Au nom de tout le monde chez Naughty Dog & PlayStation, merci ! »

Vous pouvez diffuser Le dernier d’entre nous sur HBO Max. Le prochain épisode sera diffusé vendredi tandis que les nouveaux épisodes suivants seront diffusés sur HBO et HBO Max le dimanche.