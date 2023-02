Dave Bautista aimerait être Lex Luthor dans le nouvel univers DC

Bien qu’ayant déjà participé à James Gunn en tant que Drax le Destructeur dans la franchise »Les Gardiens de la Galaxie », Dave Bautista il a dit qu’il aimerait faire partie du nouvel univers DC en tant que Lex Luthor, l’ennemi emblématique de Superman.

Dans une interview, Bautista a déclaré qu’il pourrait appeler le nouveau chef de DC Studios pour potentiellement jouer Lex Luthor dans « Superman: Legacy », le nouveau film du héros titulaire qui lancera le nouvel univers de DC.

« Quelqu’un a évoqué quelque chose sur Instagram que j’ai vu ce soir et a dit : ‘Écoute-moi juste, mais Dave Bautista dans le rôle de Lex Luthor’ et j’ai pensé que c’était vraiment intéressant », a déclaré l’acteur. « Alors je ne sais pas, je peux appeler James et voir s’ils ont quelqu’un en tête. »

L’ancien lutteur de la WWE s’est déjà taillé une carrière d’acteur ces dernières années, jouant dans plusieurs films, dont la trilogie « Guardians of the Galaxy » susmentionnée, réalisée par Gunn. Bautista a confirmé que le troisième film des Gardiens sera sa dernière participation à l’Univers Cinématographique de merveillece serait donc l’occasion idéale de participer maintenant à l’univers DC.

Bautista a récemment joué dans le film »Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés », nominé pour les Oscars et les Golden Globes. Pendant ce temps, son prochain projet, » Knock at the Cabin », sera une horreur psychologique apocalyptique réalisée par M. Night Shyamalan.

Dans une vidéo Twitter publiée le 31 janvier, Gunn a annoncé une date de sortie le 11 juillet 2025 pour « Superman: Legacy », un film qui relate les premières années de Clark Kent en tant que héros titulaire, avec un autre acteur jouant une version plus jeune de Superman, confirmant que Henry Cavill il ne reviendrait pas comme l’homme d’acier.

Tout en annonçant les plans futurs de la DCU lors d’une conférence de presse, Gunn a insisté sur le fait que Cavill n’avait jamais été renvoyé en tant que Superman et n’avait tout simplement pas été réembauché. Cavill a fait un bref retour en tant que Superman lors de la scène post-crédits de » Black Adam » avec Dwayne Johnson.

Pour le moment, aucun acteur n’a été confirmé pour le nouvel univers DC, bien que Gunn ait assuré que DC Studios avait déjà embauché certains de ses acteurs vedettes.