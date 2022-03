Oscars : les meilleurs rôles sur tapis rouge de l’histoire

PRIX OSCAR

L’événement est l’un des plus importants au cinéma et il y a toujours quelques bêtisiers lors de la livraison. Ensuite, vous saurez tout ce qu’il y a eu au fil des ans.

©Getty imagesPrix ​​Oscar

Les Prix ​​Oscar Ils sont à quelques heures d’être diffusés dans toute l’Amérique latine et l’Espagne puisqu’ils font partie des événements cinématographiques qui réunissent les meilleurs acteurs et actrices de l’histoire du cinéma. Chaque année, une grande fête est célébrée avec les personnalités les plus marquantes de l’industrie du septième art. Dans chaque réunion, il peut y avoir des moments émouvants et amusants, mais il y a aussi des combats et des gaffes.

Ensuite, nous vous parlerons de certains épisodes survenus lors de certaines des cérémonies de remise des prix qui méritent d’être rappelés. De cette façon, il est clair que même dans le monde d’Hollywood, tout n’est pas parfait.

Oscars 2017

L’épisode le plus incroyable s’est produit en 2017 lorsque Faye Dunaway et Warren Beatty ont été ceux qui ont annoncé le meilleur film de l’année. L’acteur a ouvert l’enveloppe, lu le résultat, n’était pas sûr pendant quelques minutes et l’a donné à son partenaire. Elle a finalement annoncé « La La Land ».

Les membres du film ont retiré le prix. Le film a reçu six des quatorze nominations.

Oscars en 1984

L’acteur britannique, David Niven, a organisé la cérémonie de remise des prix en 1984 et à un moment donné lors de la cérémonie de remise des prix, un homme nu est apparu, courant sur la scène, faisant un symbole de paix avec sa main. Quelque temps plus tard, on a dit qu’il avait réussi à se cacher et à s’accréditer comme journaliste.

Niven n’a pas pu s’empêcher de rire et a assuré ironiquement : « C’est fascinant de penser que le seul rire que l’homme ait eu dans sa vie a probablement été de montrer ses petites choses. »

Oscars 2013

Jennifer Lawrence était l’une des figures de la nuit lorsqu’elle a obtenu la statuette dans la catégorie ‘Meilleure actrice’. Mais le bêtisier, c’est quand il est allé recevoir le prix sur scène et qu’il est tombé en montant les escaliers.

Une fois en haut des marches, la jeune femme assura : « Merci. Vous vous levez juste parce que vous vous sentez mal que je sois tombée ! »

Oscars 2010

Cette année-là a été très bonne pour le cinéma argentin car il a remporté le prix du « Meilleur film étranger ». Quentin Tarantino et Pedro Almodóvar ont annoncé Le secret dans leurs yeux comme vainqueur. Lorsque les gagnants ont été nommés, Guillermo Francella, l’un des protagonistes de la production du réalisateur Juan José Campanella, a crié : Allons-y !

À l’époque, l’acteur a déclaré: « J’avais un fantasme qu’un jour cela pourrait se réaliser. Tout au long de ma vie, je resterais avec mon frère jusqu’à l’aube à regarder la cérémonie parce que j’aimais tellement ça. Je n’aurais jamais pensé que ce serait moi pourrait préciser. »

Quand a eu lieu la première diffusion des Oscars ?

La première diffusion télévisée des Oscars remonte à 1953, sur NBC. Cette chaîne a continué la transmission jusqu’en 1960, date à laquelle elle est passée entre les mains d’ABC, qui a ensuite été à nouveau détenue par NBC entre 1970 et 1976, pour revenir à ABC, qui a un contrat de transmission jusqu’en 2020.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂