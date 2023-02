L’héritage de Poudlard : les 23 pages du manuel dans l’aile sud (emplacements)

Dans le jeu de rôle d’action L’héritage de Poudlard il y a beaucoup à découvrir et presque autant à collectionner. Comme les utiles pages de manuelqui vous accordent une bonne partie des points d’expérience et aussi de nouveaux, chics et vêtements fous ouvrir.

Dans ce Guide nous vous dirons exactement où vous dans l’aile sud de Poudlard Vous pouvez trouver 23 pages de manuel et les sorts dont vous avez besoin pour eux. Parce que tous les côtés ne peuvent pas être facilement avec Revelio révéler, certains exigent la libération d’un Puzzled’autres testent vos compétences dans les arts de la sorcellerie.

Toutes les pages de manuel dans l’aile sud : Revelio

Portrait de grosse dame : Garde l’entrée de la salle commune de Gryffondor. Vous trouverez le couloir correspondant au dernier étage de l’aile sud.

: Garde l’entrée de la salle commune de Gryffondor. Vous trouverez le couloir correspondant au dernier étage de l’aile sud. Putain de toilettes : Dans le couloir reliant l’aile sud à l’aile astronomie. Au bon endroit, Peeves apparaît et vous n’avez qu’à utiliser Revelio.

: Dans le couloir reliant l’aile sud à l’aile astronomie. Au bon endroit, Peeves apparaît et vous n’avez qu’à utiliser Revelio. Lachlan le Dégingandé : Une statue trouvée dans la tour Gryffondor, au bas des escaliers menant à la tour des professeurs.

: Une statue trouvée dans la tour Gryffondor, au bas des escaliers menant à la tour des professeurs. Carte de l’Argyllshire : Une carte surdimensionnée accrochée dans le couloir reliant les tours des professeurs et de Gryffondor. Au-dessus de la statue de Lachlan le Lanky.

: Une carte surdimensionnée accrochée dans le couloir reliant les tours des professeurs et de Gryffondor. Au-dessus de la statue de Lachlan le Lanky. Fontaine des Quatre Bêtes: Situé dans la cour devant l’école. Quittez Poudlard par le clocher et vous ne pouvez pas manquer la construction.

Toutes les pages de manuel dans l’aile sud : Levioso

Sort Levioso #1: Il est difficile de rater la statue que vous recherchez, car elle se trouve juste en face de l’emplacement Flea Flame de la cour de la tour de l’horloge.

Toutes les pages de manuel dans l’aile sud : Incendio

Incendio Spell #1 : Allez dans le couloir reliant la Tour Gryffondor à la Tour des Professeurs. Près de la statue, qui cache également une entrée manuelle, se trouve ce brasero.

(…) Ce guide est actuellement encore en construction et sera mis à jour régulièrement.