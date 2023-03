The Last of Us est l’adaptation de jeu vidéo à la télévision la plus réussie de tous les temps sur IMDB

The Last of Us est l’adaptation de jeu vidéo la plus réussie, avec une note moyenne des utilisateurs IMDB de 9,5 pour le jeu vidéo et la série télévisée.

L’étude a été réalisée par le guide de casino en ligne 6Takarakuji. Les chercheurs ont comparé les notes IMDB des jeux vidéo populaires avec leurs adaptations de séries télévisées équivalentes pour déterminer les plus réussies. Selon le communiqué de presse, 6Takarakuji a comparé les notes moyennes par étoiles IMDB du premier opus d’une franchise de jeux vidéo et de la première saison d’une adaptation de série télévisée, et le titre avec la note moyenne la plus élevée est déterminé comme étant le plus réussi.

Avec une note moyenne des utilisateurs IMDB de 9,5 à travers le jeu vidéo et les séries télévisées, Le dernier d’entre nous est l’adaptation de jeu vidéo à la série télévisée la plus réussie de tous les temps. La série HBO a immédiatement pris d’assaut le monde et les téléspectateurs ont écouté la série pendant 837 millions de minutes dans la semaine suivant la première de l’émission. La série a reçu une réponse extrêmement positive sur IMDB, avec une note d’utilisateur de 9,3, soit seulement 0,4 étoile de moins que le matériel source du jeu vidéo. Le jeu original, qui s’est vendu à 1,3 million d’exemplaires au cours de sa première semaine de sortie en 2013, est évalué à 9,7 sur IMDB.

Un porte-parole de 6Takarakuji a commenté les résultats :

Lors de l’analyse des notes IMDB des titres étudiés, il est clair que les studios ont souvent du mal à trouver des moyens stables pour apaiser les fans de jeux vidéo à long terme. Il y a quelques exceptions à cela, y compris Le dernier d’entre nous qui n’est sorti que récemment sur les écrans et est déjà l’adaptation télévisée la mieux notée de tous les temps. Les fans partagent rapidement leurs réflexions, et un site comme IMDB leur permet de le faire.

Le seul autre jeu vidéo adapté à la télévision à avoir reçu une note supérieure à neuf étoiles sur IMDB est Arcane : League of Legends. Notée 9,0 étoiles sur IMDB, la série a fait la une des journaux en tant que série originale Netflix la mieux notée lors de sa sortie en 2021. Cette année, League of Legends est arrivé troisième avec une note moyenne d’étoiles IMDB de 8,1 entre le jeu vidéo et l’émission télévisée.





The Witcher nommé deuxième adaptation la plus réussie

Netflix

Le sorceleur s’est classé deuxième avec une note moyenne d’étoiles IMDB de 8,3 pour le jeu vidéo et la série télévisée. La série Netflix est l’une des nombreuses adaptations où la série télévisée a été mieux notée que le jeu original, le jeu obtenant un score de 8,1 et la première saison de la série télévisée un score de 8,5 sur IMDB. L’émission a battu les records de Netflix en atteignant 76 millions de vues au cours de ses quatre premières semaines de diffusion.

Castlevanie, l’une des franchises de jeux les plus anciennes, avec plus de 30 jeux, classée à la quatrième place avec une note moyenne des utilisateurs IMDB de 8,05. En cinquième est la série originale de Paramount + Halo, avec une note IMDB moyenne de 7,95 pour le jeu vidéo et l’adaptation télévisée. Ensuite, Tron classé sixième avec une note moyenne de 7,85 étoiles par les utilisateurs, suivi par Dragon Age : Absolution en septième avec une note moyenne IMDB de 7,75, et en huitième est Gangs de Londres avec une moyenne d’étoiles IMDB de 7,7 pour le jeu et l’émission télévisée. La neuvième place est une égalité à trois entre un classique culte groovy Le ver de terre Jim, Sonic l’hérissonet Effet de masse; tous les trois ont une note moyenne de 7,45 étoiles sur IMDB. Enfin, à la dixième place se trouve LA légende de Zeldaavec une note IMDB moyenne de 7,3.

La note moyenne sur tous les titres analysés était de 6,8 étoiles. Les chercheurs ont également noté que les adaptations d’émissions de télévision avaient tendance à être moins bien notées que leurs jeux vidéo originaux. Les jeux vidéo avaient une note IMDB moyenne de 8,01 étoiles, tandis que leurs équivalents télévisés ont obtenu 6,96 étoiles en moyenne.