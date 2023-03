GTA 6, GTA Online ou tout autre chose ? 50 Cent sort un mystérieux teaser

50 centimes alias Curtis Jackson tient le monde en haleine. C’est assez, juste un peu Logo GTA à poster avec le lettrage « Vice City ». Il n’y a que la note qu’une explication suivra plus tard et qu’elle est supérieure à « Puissance ». Maintenant, bien sûr, le grand mystère commence.

50 Cent a taquiné GTA 6 ou autre chose ?

C’est de cela qu’il s’agit : C’est juste un GTA Vice Citylettrage avec un fond rose et blanc et un palmier. Pas plus. Voici à quoi ressemble le message du rappeur, acteur et homme d’affaires 50 Cent :

Voici ce qu’il écrit à ce sujet : Ce n’est pas grand-chose dont 50 Cent nous parle. En fait, il n’y a pas de vrais commentaires, à part quelques emoji et un indice qu’il « expliquera cela plus tard ». Mais ce truc est « plus gros que le pouvoir », on peut le croire.

Qu’est-ce que le pouvoir ? « Puissance » est un assez série télévisée à succès coproduite par 50 Cent. Il joue également l’un des rôles principaux de la série Starz en tant qu’acteur. Après six saisons avec 63 épisodes, c’était fini.

C’est à propos de GTA 6 ? Bien sûr, nous ne savons pas ce qu’il y a derrière, mais les possibilités sont multiples.

Des teasers pour GTA 6 ? 50 Cent pourrait faire équipe avec Rockstar pour l’un des jeux les plus attendus de tous les temps. Que ce soit avec de la musique sur la bande originale, en tant que DJ dans une station de radio ou autre chose.

GTA devient une série ? La référence à « Power » pourrait signifier qu'il s'agit d'une sorte d'adaptation cinématographique de « GTA Vice City ». De toute façon The Last of Us bat des records.

Là Miami alias Vice City par des fuites déjà plus ou moins que ça Emplacement de GTA 6 a été confirmée, la première variante peut même sembler la plus réaliste. Mais quand GTA 6 arriveest actuellement encore dans les étoiles.

Que pensez-vous qu’il y a derrière? Qu’est-ce que 50 Cent taquine ici?