La querelle de Jack Nicholson et John Belushi explorée dans un nouveau court métrage des frères Lewis

Un nouveau court métrage de Les frères Lewis plonge dans la relation entre les légendes d’Hollywood Jack Nicholson et Jean Belushi. Décrit comme « en quelque sorte » basé sur une histoire vraie, le court métrage de preuve de concept, surnommé Le cow-boy et le samouraïcaractéristiques Jamie Costa comme Nicholson et Sandy Danto comme Belushi. Costa a précédemment joué Robin Williams dans un court métrage qui est devenu viral en 2021 lors de sa sortie en ligne. Vous pouvez voir la suite en visionnant le court métrage complet de Le cow-boy et le samouraï dessous.





Le synopsis officiel se lit comme suit : « En 1978, la star de cinéma de renommée mondiale, Jack Nicholson, a fait ses débuts en tant que réalisateur, un western intitulé Va dans le sud. Contre l’avis de ses producteurs, il choisit le comédien prometteur John Belushi. John et Jack sont tous les deux connus comme les plus grands méchants d’Hollywood et sont sur le point de rencontrer leur match. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Jake Lewis a réalisé le court métrage en utilisant un scénario co-écrit avec Sam Lewis. S’adressant à Variety à propos du projet, Jake Lewis a précisé que même si le film se penche davantage sur la fantaisie que sur la réalité en termes de ce qui se passe, l’objectif était toujours de rester fidèle à Nicholson et Belushi avec les représentations de ces acteurs emblématiques dans le film.

« Nous sommes restés fidèles à l’ambiance générale de ces icônes, mais c’est plus un fantasme », a-t-il déclaré. « Il a vraiment un pied sur le sol. »





Le précédent court-métrage des Lewis Brothers sur Robin Williams est devenu viral

En 2021, les Lewis Brothers et Jamie Costa ont fait des vagues lorsqu’un court métrage a été mis en ligne mettant en vedette ce dernier dans le rôle de Robin Williams. Dans ce court métrage, qui se déroule pendant Williams Mork et Mindy jours, le comique apprend que son ami proche John Belushi est décédé. On peut alors voir Williams de Costa essayer d’intérioriser la douleur dans sa loge avant de faire un visage heureux pour sortir et continuer à filmer sa sitcom. Le court métrage a attiré beaucoup d’attention à l’époque, la représentation de Williams par Costa ayant de nombreux fans espérant qu’un biopic de long métrage serait le prochain.

« Je pense que notre succès vient du fait que nous ne ressentons pas le besoin de toucher tous les points importants de la vie de cette personne », déclare également Jake Lewis à propos de ce genre de courts métrages. « Nous pensons qu’il est plus efficace de capturer le véritable personnage en explorant un moment spécifique, moins connu et en le magnifiant. »

Pour en savoir plus sur les Lewis Brothers, vous pouvez consulter leur chaîne YouTube officielle.