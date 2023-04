La danse des lucioles: à quand la partie 2 de la première de la deuxième saison sur Netflix

NETFLIX

La série avec Katherine Heigl et Sarah Chalke revient sur Netflix. Découvrez quand les derniers épisodes arriveront sur la plateforme de streaming.

©NetflixLa danse des lucioles revient avec une nouvelle saison.

La danse des lucioles est sur le point de se terminer. Le drame romantique qui faisait fureur dans Netflix en 2021, il est prêt à présenter sa dernière saison et à dire au revoir à ses fans qui ont suivi de près l’histoire de Tully et Kate. A quand la première partie 2 de la deuxième saison sur la plateforme de streaming ?

Créé par Maggie Friedman, cette série sentimentale a rejoint le catalogue il y a quelque temps pour raconter l’histoire de deux meilleurs amis qui se sont rencontrés à l’adolescence et qui sont restés ensemble contre vents et marées pendant plus de 30 ans. Avec Katherine Heigl et Sarah Chalke dans les rôles principaux, la production a rapidement suscité l’affection des utilisateurs amateurs de théâtre.

+ Quand la saison 2 de Dance with the Fireflies est-elle diffusée ?

La danse des lucioles a sorti une deuxième saison avec neuf épisodes en décembre 2022. Cependant, à venir bientôt Netflix diffusera les sept derniers épisodes le 27 avril de cette année. Comme l’a confirmé la plate-forme de streaming elle-même, il s’agira de la fermeture définitive de la série et ne publiera pas de nouveaux versements à l’avenir.

+ A quoi ressemblera la saison 2 de La Danse des lucioles ?

Partie 2 de la deuxième saison de La danse des lucioles va tenter d’expliquer ce qui s’est passé entre Tully et Kate pour mettre fin à une étroite amitié de trente ans. Le synopsis officiel indique : «Kate fait face aux conséquences douloureuses du voyage malheureux de Johnny en Irak, et Tully fait face à un procès après avoir quitté son talk-show et avoir dû recommencer sa carrière à zéro. Elle veut savoir qui elle est et d’où elle vient, et ses recherches incluent la recherche de son père, qu’elle n’a jamais connu, contre la volonté de sa mère hippie réservée, Nube.”.

Aussi, l’avance explique : «Dans les années 80, on voit que Kate et Johnny tombent amoureux et montent plus d’une scène dans la salle de presse où ils travaillent. Pendant ce temps, Tully progresse au travail et tombe (et flirte !) avec l’arrogant journaliste sportif Danny Diaz. Vous avez peut-être trouvé votre meilleure moitié… Eh bien, si vous pouvez passer cinq minutes sans vous disputer.”.

Avant la grande sortie, Netflix a conclu : «Pendant ce temps, dans les années 1970, les adolescentes Kate et Tully luttent pour maintenir leur amitié tandis que Cloud se retrouve en prison pour trafic de drogue et que Tully va vivre avec sa grand-mère, loin de Firefly. Alors qu’ils gèrent les conflits de l’institut, ils ont une chose très claire : ils ont besoin les uns des autres plus que quiconque au monde.”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?