James Gunn explique le processus de sélection de nouveaux acteurs pour la DCU

James Gunn est toujours prêt à répondre aux fans chaque fois qu’ils ont des doutes sur son travail. Surtout maintenant que le réalisateur est à la tête des studios DC récemment créés et est responsable de chaque projet à venir sur grand ou petit écran concernant les personnages de la société de bandes dessinées.





Au cours des deux derniers mois, Gunn a consacré une grande partie de son temps à répondre à ses abonnés sur les réseaux sociaux, posant des questions sur les rumeurs et les théories sur ce qui se passera avec l’avenir de la franchise après tant de changements importants, tels que Black de Dwayne Johnson. Adam ou Superman d’Henry Cavil étant hors de l’image malgré la scène post-générique de Adam noir.

FILM VIDÉO DU JOUR

Maintenant, James s’est mis à Twitter encore une fois pour répondre à un fan qui l’a confronté au sujet du casting du nouveau DCU après que le réalisateur a révélé que son gardiens de la Galaxie des stars pourraient le suivre dans ses nouveaux projets :

Nous ne savons pas ce que Gunn recherche dans chaque acteur qu’il amènera pour son plan, mais les preuves montrent que lui et Peter Safran veulent qu’un acteur plus jeune joue Superman. Ce sera probablement le même cas pour Batman et Wonder Woman, car le chef de Warner-Discovery, David Zaslav, a clairement indiqué que la DC Holy Trinity serait au centre de l’avenir de la franchise.





La dernière aventure de James Gunn avec Marvel Studios

Films des studios Walt Disney

Avec son nouveau travail prenant la plupart de son temps, James Gunn est prêt à abandonner les histoires de Marvel; avec Les Gardiens de la Galaxie Vol. III étant sa dernière collaboration avec le studio. Mais, comme pour les épisodes précédents, on s’attend à une dernière aventure incroyable.

Même si aucun synopsis officiel n’a été publié pour le film, nous savons que l’équipe se réunira une dernière fois, les trouvant dans une position très différente de la nôtre, avec Quill essayant toujours de trouver sa place dans l’univers sans Gamora. . Ainsi, le groupe partira en quête pour la retrouver tout en croisant la route de toutes sortes de personnages, comme Adam Warlock.

Joué par Will Poulter, Warlock ne sera présenté que dans ce film afin qu’il puisse jouer un rôle plus important dans ce qui est à venir pour le MCU. Il ne sera pas un bon gars, du moins pour le moment, comme l’a expliqué Gunn :