Qui est Seda Bakan, l’actrice de Mi Otra Yo, la série à succès sur Netflix

Netflix

Seda Bakan joue dans l’un des titres les plus demandés du moment, mais avant Mi Otra Yo, elle faisait partie d’autres séries dont vous vous souvenez sûrement. Qui est-elle et où l’avez-vous vue ?

©NetflixQui est Seda Bakan, l’actrice de Mi Otra Yo, la série à succès sur Netflix.

mon autre moi a été ajouté au catalogue du service de streaming Netflix le 28 juillet et depuis lors, il a captivé les abonnés du monde entier, car il s’agit actuellement de l’une des séries les plus regardées et on pense qu’une deuxième saison arrivera à un moment donné. L’histoire est portée par trois femmes, mais ici nous allons nous concentrer sur soie de Bakan, qui donne vie à Leyla. Qui est cette actrice ?

Dans la fiction, Leyla est l’un des personnages centraux avec Ada et Sevgi, étant des amis qui ont partagé une chambre à l’université et ont renforcé leur lien au fil des ans. Tout change pour elle lorsque Sevgi reçoit un diagnostic de cancer et ensemble, ils se lancent dans un voyage vers la ville d’Ayvalık pour trouver un homme nommé Zaman qui fait des séances de constellation familiale, ce qui les amènera à changer leur vie.

+Qui est Seda Bakan ?

soie de Bakan, 36 ans, est né le 10 octobre 1985 à Gebze, en Turquie. Sa famille maternelle a émigré de Thessalonique, qui fait maintenant partie de la Grèce, et son père est d’origine bosniaque, émigré de Sarajevo. Depuis qu’elle est jeune, elle se passionne pour le théâtre, ce qui l’a amenée à faire ses débuts à la télévision dans une telenovela appelée Sana Mechburum en 2007, où curieusement, elle a également joué un personnage nommé Leyla pendant 11 épisodes.

Dans l’industrie audiovisuelle locale, il est devenu une grande star basée sur des titres sur le petit écran et dans les cinémas avec des titres tels que Partenaire, Öldür Beni Sevgilim, Arif V 216, Bana Sevmeyi Anlat, Behzat Ç. : Un policier d’Ankara Oui sen yuva. Cependant, le public latino-américain se souviendra aussi d’elle pour être apparue dans 13 épisodes du drame. Docteur Miracle Quoi Ferda Erin.

Actuellement, son profil Instagram officiel @sedabakan Il compte plus d’un million de followers, qui peuvent voir chaque détail de sa vie, puisqu’il partage des photos de sa fille, en vacances et même dans les coulisses de ses projets, comme le dernier cas de mon autre moi. Ayant joué dans un tube de cette taille dans Netflixil ne serait pas rare que nous la retrouvions dans une production majeure.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂