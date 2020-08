Lightstream va booster la transmission des jeux sur Xbox depuis Twitch

Lightstream est un service populaire qui nous permet d’éditer et de professionnaliser notre streamings avec différents éléments qui le rendent plus attrayant pour nos abonnés, et maintenant il connaît également plusieurs aspects qui lui permettent d’être intégré à Twitch, nous permettant de diffuser nos jeux depuis la Xbox One via le cloud Twitch directement, sans complications et de la manière la plus simple possible.

Les étapes pour cela sont très simples et sont détaillées avec plusieurs images qui vous permettent de les suivre sans complications à travers votre site Internet:

Connectez-vous à Lightstream Studio avec Twitch sur n’importe quel navigateur non mobile sur gamer.golightstream.com Vous pouvez désormais personnaliser votre diffusion avec des superpositions, des fichiers vidéo, des alertes, plusieurs scènes et plus de détails qui rendent vos diffusions plus dynamiques. Téléchargez et connectez-vous à l’application Twitch sur Xbox One. De là, vous pouvez accéder à l’onglet “Diffuser” et ajustez la configuration que vous jugez appropriée. Bien sûr, il faut choisir “Lightstream” comme votre destin. Prêt! Vous pouvez désormais diffuser en direct directement depuis Xbox One. De plus, grâce à la configuration appelée “Auto Live”, Lightstream Studio sera automatiquement activé dans le cloud.

Lightstream pourra booster nos diffusions via Twitch sur Xbox One

Lightstream déploiera tout son arsenal grâce au cap “destination” sélectionnés depuis l’application Twitch sur notre Xbox One. De plus, la société s’est assurée de travailler sur un nouveau projet qui permet de concentrer les améliorations de l’outil sur le domaine des jeux vidéo, offrant des fonctionnalités qui peuvent être vraiment utiles à ce profil de banderoles.

Sans aucun doute, Lightstream arrive à un bon moment, puisque depuis la disparition de Mixer dans notre Xbox One cela a signifié la disparition d’un service intégré de diffusion sur nos consoles. De cette manière, grâce à Lightstream, nous pouvons utiliser l’application Twitch sur notre console pour diffuser directement depuis la Xbox One, en utilisant des superpositions et d’autres éléments.

Actuellement, nous continuerons à déployer lentement ce test pour plus d’utilisateurs de l’application Twitch sur Xbox One. Quoi qu’il en soit, vous pouvez vérifier toutes les informations ici. Sans aucun doute, une excellente alternative en l’absence d’intégration avec le service Facebook Gaming avec Microsoft a uni ses forces après la fermeture de Mixer.