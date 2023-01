The Last of Us : combien de chapitres compte-t-il et combien de temps durent-ils ?

HBO

La série mettant en vedette Bella Ramsay et Pedro Pascal est inspirée du populaire jeu vidéo PlayStation.

© IMDbLe dernier d’entre nous.

Ce dimanche, les émissions de poids reviendront à HBO avec la première du premier épisode de Le dernier d’entre nous, qui durera près d’une heure et demie. La série mettant en vedette Pierre Pascal Oui Bella Ramsey Il est dirigé par Craig Mazin (le créateur de Tchernobyl) et s’inspire du jeu populaire de Play Station créé par Neil Druckman.

La première saison de Le dernier d’entre nous il aura un total de neuf épisodes qui seront diffusés chaque semaine. Comme toujours dans ces productions, elles seront également disponibles lors de leur première en HBO Maxla plateforme de diffusion que le signal lancé sur le marché le 29 juin 2021.

Chacun des neuf épisodes de la première saison de Le dernier d’entre nous Il durera entre 46 et 80 minutes au total. Pour le moment, on ne sait pas s’il y aura un deuxième épisode bien que, compte tenu du fait que le jeu vidéo original a été raconté en deux parties, quelque chose de similaire pourrait se produire avec cette série de HBO.

L’histoire de Le dernier d’entre nous met l’accent sur Joël (Pascal) et Ellie (Ramsay)deux survivants de l’apocalypse qui libère un virus qui transforme ceux qu’il infecte en quelque chose de semblable à des zombies à partir d’un champignon qui se développe dans leur cerveau. Élie semble être le remède, après avoir été attaqué et l’infection ne se propage pas comme le reste des victimes.

+Pedro Pascal et Bella Ramsay ont-ils coïncidé dans Game of thrones ?

Après la fin de Jeu des trônes, Pedro Pascal et Bella Ramsay ils partageront à nouveau un projet commun ; dans ce cas, en tant que protagonistes. De plus, ce sera la première fois qu’on les verra ensemble à l’écran depuis dans la série D.B. Weiss et David Benioff n’a pas partagé de scènes : Pascal était dans sept épisodes de la quatrième tranche et Ramsaï Il n’a été ajouté qu’au sixième.

