Jenna Ortega est la grande star du moment et si vous souhaitez en savoir plus sur elle, nous allons ici vous présenter ses frères avec une description de chacun.

Qui sont les frères de Jenna Ortega et que font-ils ?

La première de Merlinla série basée sur les personnages de la famille Addams, a été non seulement fructueuse pour le service de streaming Netflix pour devenir l’un de ses titres les plus regardés de son histoire, mais aussi pour ses acteurs. Jenna Ortegason protagoniste, a eu sa part de popularité, mais il ne fait aucun doute que le nombre de fans a augmenté ces derniers mois et ils veulent en savoir plus sur elle et sa famille.

Jenna Ortega Elle est connue dans le monde artistique depuis son plus jeune âge et l’un des aspects les plus connus de sa vie est sa famille. Au total, l’actrice a 5 frères et sœurs, tous issus du mariage formé entre Natalie et Edward A. Ortega. Le plus grand d’entre eux est Isaac Ortégané le 1er janvier 1998. Actuellement âgé de 25 ans, il a fréquenté la Xavier College Prep School et est étudiant à l’Université du Grand Canyon.

Le deuxième de la famille est Mariah Ortega, née le 25 janvier 1999. Elle a 23 ans et l’une des femmes de la famille qui reste complètement hors de vue du public. En fait, elle n’est pas active sur son profil Instagram ni sur aucun des réseaux sociaux, donc on ne sait pas grand-chose d’elle, qu’elle soit étudiante ou dans une profession.

Le prochain est Mia Ortega, né le 15 mai 2000 en Californie. Elle a 22 ans et a grandi dans la vallée de Coachella, dans le sud de la Californie. Contrairement à Mariah, elle est très active sur son compte Instagram, où elle poste généralement des photos et des vidéos pour ses plus de 20 000 followers. On ne sait pas ce qu’elle fait, mais on l’a vue parcourir le monde avec ses amis et sa famille après l’obtention de son diplôme.

jenna est l’enfant du milieu, donc les deux suivants sont inférieurs à elle : Markus et Aliyah Ortegafrères jumeaux de 18 ans décédés le 23 juillet 2004. Markus utilise son profil Instagram avec près de 30 000 abonnés, mais il publie également des vlogs et des défis sur YouTube depuis 2017. Quant à Aliyah, il compte 155 000 abonnés sur Instagram et Publiez des images en permanence.

