Bananes en pyjama : les personnages interdits car « très sexuels »

Curiosités

L’émission pour enfants était l’une des plus importantes de l’histoire de la télévision australienne. Ils étaient présents aux JJ.OO. de Sidney.

© IMDbBananes en pyjama.

Au début des années 1990, le la télé Australien transformé en personnages de séries à deux bananes qui vivaient dans une maison et qui, par leurs expériences, ont enseigné aux petits. Ils étaient Bananín et Bananón (B1 et B2 dans sa version originale)qui mettait en vedette Bananes en pyjama.

Ils sont rapidement devenus des icônes de l’Australie, mais cela a à voir, semble-t-il, avec les critères de réflexion sur les émissions. Il y avait deux personnages qui sont apparus comme une idée des créatifs mais qui n’ont finalement pas décollé et se sont retrouvés dans l’oubli : Les courgettes en bikini.

Dans une interview avec regarde qui j’ai trouvé, Ken Radley (Pirates des Caraïbes)l’acteur qui jouait bananine a dévoilé que « presque » ils les utilisent dans la série mais ils ont fini « archivé ». Parce que? Selon le compte, « parce que les bikinis auraient supposé que les courgettes ils avaient des organes génitaux. Ils ne nous ont pas permis, à cause des enfants, de sexualiser les bananes. Sous aucun point de vue. Les bananes ils sont très purs. Il n’y a rien de sexuel les bananes”.

Remarquez, cela ne les a pas empêchés de s’amuser avec ce look. « sexuel » pendant les tournages. « Parfois, les gaffes de les bananes ils ont eu de nombreux moments sexuels. Les bananes s’enfuir avec lulu… Nous nous sommes beaucoup amusés avec les bananes. Mais rien de tout cela n’est arrivé à l’écran. »a déclaré l’acteur de 62 ans.

+Le passage de Bananas in Pyjamas à travers les Jeux Olympiques

En 2000, les Jeux Olympiques ils ont déménagé à Sydney, où ils ont eu lieu entre le 15 septembre et le 1er octobre. Les personnages ont été invités à faire partie de la cérémonie de clôture de l’événement, où Minogue Kylie s’occupait du chant. comme dit Radleyplusieurs athlètes d’élite leur ont même demandé des autographes dans les coulisses.

