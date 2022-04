Fin expliquée de « Yakamoz S-245 », série turque de Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Avec Özge özpirinçci et Kıvanç Tatlıtuğ, « Yakamoz S-245″ est une série turque de Netflix qui suit Arman, un biologiste marin qui, sur l’insistance de son ex-petite amie Defene, rejoint une mission de recherche à bord d’un sous-marin, malgré le fait qu’elle soit parrainée par son père, avec qui il n’entretient pas de bonnes relations.

Grâce à la plongée d’essai, Arman et son équipe parviennent à survivre au premier jour de la catastrophe. De retour à leur bateau, ils découvrent que le soleil tue tout le monde à cause d’un rayonnement intense, ils doivent donc trouver un abri avant l’aube.

Bien qu’ils trouvent un sous-marin militaire, « Yakamoz S-245« , et ils survivent un autre jour, les membres d’équipage ne sont pas du tout amicaux et des tensions commencent à surgir, notamment entre Arman et le commandant adjoint du navire, Umut.

Defne, Rana et Félix font partie de l’équipe d’expédition d’Arman dans « Yakamoz S-245 » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « YAKAMOZ S-245 » ?

Après la mort du commandant, Umut prend le commandement du sous-marin et doit faire face à une réparation d’urgence qui se passe bien grâce à Arman et Yonca. Cependant, l’apparition d’un intrus change le cours de l’histoire, puisque c’est Hatice, un officier du renseignement qui révèle que l’ancien commandant et Defne étaient en contact et sont impliqués dans la catastrophe.

À partir de ce moment, Umut se méfie à nouveau des scientifiques et entreprend de découvrir leur véritable mission. Après avoir suivi un avion, ils ont mis le cap sur le refuge de l’OTAN en Bulgarie, mais au milieu de la nuit, le commandant décide de détourner le cap vers une banque de graines en Norvège.

Enfin, l’équipage accoste en Espagne, où un massacre éclate parce que certains mineurs ont envoyé un faux message juste pour être secourus. Bien qu’Arman promette d’aider, Umut leur assure qu’il ne lèvera pas le petit doigt pour eux.

L’équipage de « Yakamoz S-245« Ils parviennent à s’échapper vivants, mais en chemin ils perdent Defne à cause d’Umut, Arman devient fou et refuse de la quitter, alors Yonca doit l’assommer pour retourner au sous-marin avant que le soleil ne se lève et ne les tue tous.

Quand Arman reprend conscience, il attaque le commandant, alors Umut ordonne de le garder enfermé et révèle que le père de Defne et Yonca faisaient partie d’une mission secrète. Les scientifiques refusent d’y croire et se dévoilent, mais ils ne savent pas comment aider leur chef.

Defne est mort à la fin de « Yakamoz S-245 » à cause d’Umut (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « YAKAMOZ S-245 » ?

Vers la fin de « Yakamoz S-245« , Arman tend un piège à Umut pour montrer à l’équipage que le commandant ne cherche pas le bien-être de ses subordonnés, il veut juste maintenir le pouvoir. De plus, il est révélé qu’il a lancé deux torpilles sans trajectoire connue.

Après avoir enfermé Umut et nommé Yonca comme nouveau commandant, Arman reçoit un appel de son père, qui lui dit que tout était pour le sauver et qu’il l’attendra à la base aérienne de Diego García. Avant de prendre une décision, Yonca ordonne de sortir chercher des graines, mais pendant la mission, le biologiste est abattu, le navire est sur le point d’être attaqué et Hatice pourrait libérer Umut.

Que va-t-il se passer dans une deuxième saison ? Arman survivra-t-il au coup de feu ? Comment tout a commencé et qui est responsable ? Que recherche vraiment le père d’Arman ? Qui attaque le Yakamoz S-245 ? Cela a-t-il à voir avec les torpilles lancées par Umut ? Que va faire Yonca ? Que va-t-il arriver à Félix et Ranna ?