Tom Cruise ne peut pas arrêter de sourire en faisant ses propres cascades, malgré beaucoup d’os cassés

Après avoir débuté en tant qu’acteur dramatique, Tom Cruise s’est imposé comme l’une des plus grandes stars de l’action au monde, réalisant un coup de poing après l’autre pour de vrai par lui-même au lieu de compter sur des doubles ou des CGI. Dans une récente interview avec Graham Norton, Cruise a révélé que, loin d’avoir peur en filmant ses cascades, l’équipe de tournage doit lui dire d’arrêter de sourire pendant le tournage.

«Je suis un acteur très physique et j’adore les faire. J’étudie et je m’entraîne et je prends beaucoup de temps à tout comprendre. J’ai beaucoup fracturé! La première fois d’une cascade est angoissante, mais c’est aussi exaltant. On m’a dit à plusieurs reprises lors du tournage d’une cascade d’arrêter de sourire! «