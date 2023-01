The Last of Us : à quoi s’attendre du deuxième épisode

HBO

La production de HBO arrivera ce dimanche. Pedro Pascal et Bella Ramsey jouent Joel et Ellie, les protagonistes.

© IMDbLe dernier d’entre nous.

Le premier des épisodes Le dernier d’entre nous C’était une fureur absolue : 4,7 millions de téléspectateurs ont regardé l’épisode d’ouverture. Ce dimanche à 20h00 au Mexique, 21h00 en Colombie, en Équateur et au Pérou, 22h00 au Venezuela, en Bolivie et à Porto Rico, et 23h00 au Chili, au Paraguay, en Argentine et en Uruguay, sera le le temps de voir le deuxième HBO.

Ce dimanche, il sera temps de voir l’une des missions les plus mémorables de la Le dernier d’entre nous en action. C’est le premier qui nous montre Élie à l’extérieur du bunker organisé par l’armée et avec Joël et Tess comme ses nouveaux soignants, avec pour mission de l’emmener Les lucioles à la recherche d’un remède contre cette pandémie.

Fidèle à l’histoire du jeu, ce nouveau chapitre de Le dernier d’entre nous aura beaucoup plus d’éléments de la terreur que le premier. De plus, nous pourrons voir comment la nature a progressé sur la ville au cours des 20 années qui se sont écoulées entre le déclenchement de la pandémie et le présent qui vit Joël près de Tess aux Etats-Unis.

Dans ce contexte, et comme cela s’est déjà produit dans le premier des épisodes de Le dernier d’entre nousregorgera de références et œuf de Pâques directement au jeu Play Station. Le plus clair de tous sera celui du musée par lequel ils passeront Joël, Ellie et Tess. L’épisode sera beaucoup plus court que le précédent, avec une durée de 53 minutes.

+ Y aura-t-il une deuxième saison de The Last of Us ?

Bien qu’elle n’ait pas encore été officiellement confirmée, c’est presque un fait que cette nouvelle série de HBO commandé par Craig Mazin aura un deuxième versement. Le premier reprend de bout en bout tout ce qui a été vu dans le premier volet du jeu vidéo, sorti en 2013. Le second, qui pourrait se compter en plus d’un volet, devrait raconter ce qui a été vu dans le volet II, avec Élie comme protagoniste principal.

