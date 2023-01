One Piece Odyssey : tous les personnages jouables

Il vient de sortir »One Piece Odyssée », le jeu vidéo tant attendu de la franchise créée par Eichiro Oda en 1997. Bien que l’anime et le manga acclamés n’aient pas eu beaucoup de succès dans leurs adaptations de jeux vidéo, » Odyssey » a une histoire écrite par Oda lui-même, qui a gardé les fans dans l’attente.

Le titre a été annoncé en mars 2022 et arrivera sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox série X|S et PC le 13 janvier 2023. Avec » One Piece Odyssey » se déroulant dans le même monde que l’anime et le manga, de nombreux fans cherchent à se lancer directement dans le jeu pour incarner leurs personnages préférés, avec » Odyssey » vous permettant de contrôler les Pirates du Chapeau de Paille.







Personnages jouables de One Piece Odyssey

Singe de Luffy

Comme prévu, tout comme l’anime et le manga, Monkey D. Luffy est le personnage principal du jeu, ayant le rêve de devenir le roi des pirates et de se lancer avec son équipage à la recherche de One Piece. Certaines des capacités de Luffy dans » One Piece Odyssey » ont à voir avec ses capacités d’élasticité, en plus de son observation Haki, lui permettant de repérer les ennemis de loin.

Roronoa Zoro

L’un des personnages préférés des fans d’anime. Roronoa Zoro est un ancien chasseur de pirates qui maîtrise le style de combat à trois épées. Dans »One Piece Odyssey », Zoro est capable de franchir des barrières, ce qui s’avérera utile pour les joueurs essayant d’explorer toutes les profondeurs de Waford, le nouveau territoire du jeu.

Nami

Membre essentiel de l’Équipage du Chapeau de Paille, servant de navigateur au cadre. Dans le jeu, Namie a la capacité et les outils pour scanner la carte à la recherche de trésors et de butins qui faciliteront grandement le voyage du joueur.

usopp

Usopp est un tireur d’élite, un inventeur et un héros en herbe, ayant un style de combat efficace à courte et à longue distance. Ses munitions de fronde peuvent également être échangées contre des munitions trompées telles que de la poudre à canon et des explosifs, donnant une grande variété aux batailles de One Piece Odyssey.

Sanji

Le chef et artiste martial du groupe, Sanji est un combattant puissant, mais uniquement avec des coups de pied. Dans le jeu, il possède un grand nombre de capacités qui aideront les joueurs, ainsi que la capacité de trouver des ingrédients spéciaux qui sont utilisés pour compléter les recettes.

Tony Tony Chopper

Tony Tony Chopper, un renne qui a acquis des capacités humaines après avoir mangé le Human-Human no Mi, est le médecin des pirates du Chapeau de Paille. En raison de leur petite taille, les joueurs peuvent naviguer dans les lacunes du jeu pour lesquelles d’autres personnages pourraient être trop grands.

Nico Robin

Nico Robin a la capacité de faire germer des parties du corps où elle veut. Lorsque Robin a rejoint l’Équipage du Chapeau de Paille, elle a assumé le rôle d’archéologue. Dans » One Piece Odyssey », cela se traduit par le fait qu’elle donne aux joueurs des informations utiles sur le monde qui les entoure.

Frankie

Un cyborg et charpentier qui s’associe aux chapeaux de paille dans leur bataille contre le gouvernement mondial. Son désir unique de faire le tour du monde dans l’un de ses navires lui permet de créer des ponts à Waford. Cela permettra aux joueurs d’accéder à des zones auparavant isolées.

Ruisseau

Le dernier membre officiel des Chapeaux de Paille est Brook, un musicien décédé ramené à la vie avec l’aide du Revive-Revive no Mi. Sa capacité à revivre de la mort fait de lui un personnage précieux dans le jeu, bien qu’il ne puisse être utilisé que jusqu’à ce que vous atteigniez une certaine partie de l’histoire de One Piece Odyssey.