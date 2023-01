Aubrey Plaza dit que le manque d’armes a fait d’Emily the Criminal un meilleur film

Le film Emily la criminelle a réussi à être un thriller captivant sans que le personnage principal n’utilise d’armes à feu pour se frayer un chemin à travers l’histoire. Dans le film, sorti l’an dernier par le réalisateur John Patton Ford, Place Aubrey joue le rôle d’une jeune femme qui se lance dans une nouvelle carrière dans le crime lorsqu’elle se retrouve profondément endettée avec des prêts étudiants. Alors que beaucoup d’autres dans sa position feraient la chaleur en raison des dangers du travail, Emily de Plaza entre sans armes, ce qui donne des scènes plutôt tendues.

Parlant du film dans une nouvelle interview pour Le spectacle de ce soir (via IndieWire), Plaza a évoqué l’approche sans arme d’Emily face à ses crimes dans Emily la criminelle. L’actrice dit qu’elle est « fière » de jouer ce personnage capable de se débrouiller sans eux, et mieux encore, Plaza estime également que le fait de garder les armes hors des mains d’Emily a également permis une bien meilleure histoire. Comme Plaza l’a dit à Jimmy Fallon :

« J’étais un peu fier de ça, parce que je ne pense pas que vous ayez besoin d’armes à feu. La plupart des thrillers introduisent des armes à feu, comme, immédiatement… Nous n’avons pas besoin d’armes à feu dans tous les films. Je ne pense pas que ce soit comme – c’est une chose inconsciente , Je pense, pour que le public regarde ce film et ne se rende même pas compte, comme, ‘Oh, il n’y a pas d’armes à feu.’ Mais je pense que cela rend en fait plus, en quelque sorte, induisant de l’anxiété, parce que vous vous dites: ‘Comment va-t-elle abattre ces gars sans une arme comme celle-là?’

Avec sa co-vedette Theo Rossi, Plaza a précédemment abordé le film dans une interview exclusive avec 45secondes.fr. Elle a expliqué comment, en préparation de son règne, elle devait apprendre exactement comment réussir les arnaques de son personnage. Elle a noté à quel point apprendre ce processus seul « se sentait très criminel » et plaisante sur le fait que cette connaissance restera avec elle pour toujours, peut-être un jour utile.

« Nous avions beaucoup répété avec la machine des ambassadeurs patrons. Nous avons dû apprendre les règles de fonctionnement de l’arnaque. C’était en fait amusant parce que c’était très criminel, et c’était plutôt amusant de falsifier de fausses cartes de crédit, et j’ai l’impression que c’est une compétence que je vais emporter avec moi tout au long de ma vie.

Cela ne veut pas dire que nous ne verrons jamais Plaza brandir une arme à feu sur grand écran un jour. Elle a précédemment partagé l’histoire du moment où le réalisateur Edgar Wright l’a félicitée pour avoir décroché le rôle de Lara Croft dans un Tomb Raider film après l’avoir confondue avec ce personnage d’un Emily la criminelle photo. Plaza a déclaré à Newsweek l’année dernière que bien qu’Emily et Lara soient des personnages très différents, elle serait tout aussi désireuse de jouer cette dernière. De cet entretien :

« C’était tellement drôle quand [Wright] m’a envoyé un texto parce que je n’avais pas réalisé à quel point ces photos étaient étonnamment similaires. Emily porte une bandoulière de sac à main et Lara Croft a un étui de pistolet, ce sont très différents. Mais c’est très bizarre et totalement accidentel, mais je vais le prendre. J’adore les films d’action et je ne discrimine pas les gros films ou les petits films. J’aime toutes sortes de films. J’adorerais que cela devienne une chose réelle, mais qui sait, je n’en ai aucune idée. C’est un personnage iconique. C’est le dur à cuire d’origine. »