Le passé inconnu de Ty Burrell, de Modern Family

L’acteur qui a joué Phil Dunphy dans l’une des plus grandes sitcoms télévisées de ces dernières années avait un tout autre travail avant de devenir célèbre.

© GettyTy Burrel.

Avec des rôles dans des films comme Les jumeaux squelettes près de Bill Hader et Kristen Wieget des voix dans Buscando a Doy, probablement l’œuvre la plus connue de toute sa carrière. Ty Burrel être famille moderne. Dans la célèbre comédie créée par Christopher Lloyd et Steven Lévitan il a dû se mettre à la place de Phil Dunphyle père de la famille assemblée la plus populaire de toutes les télévisions dont les aventures ont été vues tout au long de onze saisons diffusées entre 2009 et 2020.

Ce que beaucoup ne savent pas, c’est qu’avant de devenir acteur, Ty Burrel il avait un travail complètement différent du monde de l’art. C’est ainsi qu’il l’a raconté lors d’une de ses visites au Ellen Degeneres, où il a donné des détails sur ce qu’il était et comment il l’a fait. C’est qu’après avoir révélé quelle était sa profession avant le monde du théâtre, beaucoup ont été surpris par l’inattendu de sa réponse.

Avant de devenir acteur, la star de famille moderne Il travaillait comme gardien de boîte de nuit. Cependant, son propre Burrell a confirmé qu’elle n’était pas très intimidante dans son travail. « Je pesais quelque chose comme 30 livres de plus que je ne le suis maintenant. Rien de tout cela n’était musculaire. Je travaillais aux côtés d’un gars nommé Yancey, qui était ma copie conforme seulement il était afro-américain. Nous étions tous les deux meilleurs que du pain. C’était plus logique de nous voir lire de la poésie que de travailler dans la sécurité d’une boîte de nuit ».

Comme révélé, lui et son partenaire se tenaient devant la porte où les gens sont arrivés « avec de faux documents c’était terrible ». Mais ils étaient si bons qu’ils ont fait de leur mieux pour laisser passer tout le monde. De plus, lorsqu’il s’agissait de s’occuper de la sécurité des lieux, ils n’ont pas fait grand-chose non plus. « Il y a eu une énorme bagarre dans un bar et avec Yancey nous sommes sortis. Nous sommes sortis et avons dit quelque chose comme : ‘Vous savez, la meilleure chose dans ces situations, c’est qu’ils résolvent le problème entre eux' »se rappela-t-il entre deux rires.

+Phil, le personnage le plus drôle de Modern Family

Asseyez-vous et regardez quelques-unes des interviews réalisées par Ty Burrel comprendre qu’entre lui et son personnage famille moderne il n’y a pas trop de différences. En tant que l’un des personnages préférés du public, Phil il était aussi le favori des scénaristes en matière d’écriture. Cela a été confirmé lors d’un entretien avec Regarde qui j’ai trouvé Jessica Poter, qui a travaillé sur la sitcom Freedmen : « Beaucoup d’écrivains se sont vus reflétés dans Phil. Beaucoup étaient parents, ils avaient plus ou moins son âge. Et ils sont créatifs, il y a une partie de cette dynamique entre Phil et Claireet que les épouses devraient être plus concentrées qu’elles »fit-il remarquer, puis ajouta que c’était aussi « un drôle de personnage ».

