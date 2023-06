The Idol : c’est la relation entre Lily-Rose Depp et The Weekend

HBO Max

La fille de Johnny Depp a évoqué sa relation avec Abel Tesfaye. C’était le travail sur le plateau de la nouvelle série HBO créée par Sam Levinson !



©Getty ImagesLily-Rose Depp et The Weekend jouent dans The Idol.

L’une des séries les plus attendues de l’année est sur le point de sortir HBO Max. Il s’agit de l’idolela nouvelle fiction créée par sam levinsonl’esprit derrière le succès de Euphorie. Cependant, cette fois, il mettra de côté l’histoire dirigée par Zendaya pour se concentrer sur un drame mettant en vedette Lily-Rose Depp et le week-end. Comment est la complicité entre les acteurs ?

Alors que la fille de Johnny Depp jouera Jocelyn, le célèbre chanteur Abel Tesfaye jouera Tedros. Le synopsis officiel indique :Après qu’une dépression nerveuse ait fait dérailler la dernière tournée de Jocelyn, elle est déterminée à récupérer son statut légitime de pop star la plus grande et la plus sexy d’Amérique.”.

La bande-annonce continue : « Sa passion ravive avec Tedros, un homme d’affaires de boîte de nuit au passé sordide. Et il conclut : « Son réveil romantique l’amènera-t-il vers de nouveaux sommets glorieux ou vers les profondeurs les plus sombres de son âme ?”. C’est dire que le duo a dû faire face à un couple avec une relation aussi fougueuse que controversée.

+ The Idol : la relation de Lily-Rose Depp et The Weekend

Comment Lily-Rose Depp et The Weekend se sont bien entendus? L’actrice elle-même s’est chargée d’expliquer qu’ils sont d’excellents compagnons et qu’il n’y a pas de relation amoureuse au-delà du professionnel. Dans un dialogue avec W Magazine, il a déclaré : «Nous nous étions croisés socialement, mais je ne le connaissais pas. A l’audition, Abel était très chaleureux et amical, mais j’étais très nerveux à propos de la lecture du scénario à la essai chimiqueparce que je voulais vraiment le rôle”. Et il a insisté :Comme tous mes couples préférés à l’écran, Jocelyn et Tedros se complètent de la manière la plus dangereuse. Ils ont cette connexion push and pull”.

Mais ce n’était pas la seule fois où il faisait référence à The Weekend. De plus, Lily-Rose Depp a confié dans une interview à Elle : « C’est un très bon ami qui m’a soutenu. Nous avons entrepris ce voyage ensemble et c’était une première pour nous deux à bien des égards. Je pense qu’il est difficile de faire ce genre de travail qui peut être si vulnérable à bien des égards si vous n’avez pas beaucoup de confiance entre vous et vos collaborateurs”.

