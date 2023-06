in

célébrités

Le protagoniste de That 70s Show avait échappé à la justice pendant plusieurs années avec différents appels.



Danny Masterson reconnu coupable de viol

Danny Masterson est devenu un nom mondial dans les années 1990 et 2000 grâce à son rôle principal dans « Ce spectacle des années 70 », où il a joué Hyde. Plus tard, il a participé à « Le ranch »où il a de nouveau coïncidé avec Ashton Kutcheravant d’être coupé de la production et ostracisé.

Mais que s’est-il passé ? Plusieurs femmes ont commencé à dénoncer l’ancienne star de « Ce spectacle des années 70 » pour viol et a porté l’affaire devant les tribunaux. En première instance, les jurys n’ont pas réussi à se prononcer sur les trois chefs d’accusation de viol qui pesaient sur Danny Masterson.

Cependant, dans un nouveau procès qui s’est terminé mercredi, Danny Masterson il a été reconnu coupable dans deux des trois affaires dans lesquelles il a été inculpé. Le troisième, curieusement lié à un ex-compagne de l’acteur, n’a pas encore été résolu.

Avec une possible peine minimale de 30 ans de prison et une chance à la prison à vie, l’acteur de 47 ans fait face à de graves conséquences juridiques. La prochaine audience est prévue pour le 4 août, lorsque l’affaire pendante sera résolue. La date à laquelle la condamnation définitive sera prononcée n’a pas encore été confirmée.

+Le rôle de la Scientologie dans le procès de Danny Masterson

Ce mercredi Danny Masterson Il a été retiré menotté du tribunal, et tout indique que sa peine sera effective. Jusqu’à présent, il avait eu la défense de l’Église de Scientologie, à laquelle il appartient. Des membres de cette institution avaient entravé le processus judiciaire contre lui depuis qu’il avait été accusé pour la première fois en 2017.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?