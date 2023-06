Dana Carvey se souvient avoir rejeté la demande de Robin Williams d’apparaître dans SNL Sketch

On aurait pu voir Robin Willisuis dans un sketch de Church Lady si Dana Carvey avait accepté son invitation pour une apparition spéciale. En 1986, Carvey a fait ses débuts dans le personnage de Church Lady lors de sa première saison sur Saturday Night Live. Le personnage a été un grand succès auprès des téléspectateurs, ce qui a conduit les sketches « Church Chat » mettant en vedette Church Lady de Carvey à devenir un segment récurrent. Carvey reprendrait même le rôle lors de son retour à SNL en tant qu’hôte invité dans les années qui ont suivi sa sortie en tant que membre de la distribution à plein temps.





Par THR, Carvey a partagé une histoire sur la façon dont Williams aurait pu faire partie de l’un des croquis de Church Lady pour son Voler sur le mur podcast avec David Spade. Il dit que Williams était un de ses grands amis, mais quand le Mork et Mindy star a demandé à venir en tant qu’invité pour un segment « Church Chat » sur SNL, Carvey ne pouvait pas le faire. Il avait apparemment peur que la haute énergie de Williams finisse par éclipser la Dame de l’Église, comme l’explique Carvey :

« C’était un très bon ami, mais il voulait vraiment faire ‘Church Chat’. Et c’était au début, c’était mon billet d’or et j’étais très prudent. Je pensais que si Robin était si excité… j’en avais juste peur.

Plus tard, lorsque Carvey retourna à SNL en tant qu’hôte invité, Williams avait de nouveau proposé de le rejoindre en tant qu’invité sur « Church Chat ». Même alors, Carvey était toujours mal à l’aise avec le camée, admettant que c’était « déchirant » de dire à Williams qu’il ne pouvait pas le faire. Carvey ne pouvait apparemment tout simplement pas se débarrasser du sentiment qu’une apparition de Williams enlèverait le croquis dans son ensemble.

« C’était déchirant, mais vous savez, nous avons dépassé cela et nous étions [friends]. Mais à cette époque, ton truc [character] était très précieux. Je voulais que ça reste quasi-réel, dans un sens.





Tout ce qu’il a fallu, c’était demander à Robin Williams d’apparaître sur SNL pour Kenan Thompson

Williams a déjà été hôte invité à plusieurs reprises dans les années 1980, mais il est ensuite resté de nombreuses années sans apparaître sur Saturday Night Live. Cela a changé en 2010 lorsqu’il est apparu à l’improviste dans l’un des « What Up With That? » de Kenan Thompson. croquis. Thompson a récemment expliqué comment ce camée a vu le jour, révélant qu’il était incroyablement facile à réaliser. Tout ce qu’il avait à faire était de demander à Williams, qui était heureux d’en faire partie.

« J’y suis allé et j’ai parlé – je n’ai même pas fini ma phrase – il m’a dit : « Absolument » », a expliqué Thompson sur le Voler sur le mur podcast. « C’était juste un ange. C’était fou. »

Williams devait être un fan de la série, car il y a d’autres histoires de l’acteur essayant de s’impliquer avec SNL. L’année dernière, l’ancien membre de la distribution, Bobby Moynihan, a déclaré que Williams l’avait approché avec l’idée de faire une farce au SNL équipe en demandant à Williams de « faire semblant » d’être Moynihan lors de son premier jour de travail. Cependant, Williams n’a pas donné suite au canular, au grand plaisir de Moynihan.