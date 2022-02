Guy Fieri veut vous transporter au «pays des saveurs fortes» dans une nouvelle publicité pour le Super Bowl

Guy Fieri met à profit son titre de « maire de Flavortown » dans une nouvelle publicité du Super Bowl pour Bud Light Seltzer.

La publicité d’une minute commence par un groupe d’amis qui ouvrent une canette de soda dur Bud Light Seltzer alors qu’ils se tiennent dans la cuisine lors d’une fête. Tout à coup, le réfrigérateur se transforme en un portail vers le « pays des saveurs fortes » et deux personnes aux cheveux blonds hérissés (je me demande d’où elles ont tiré cette inspiration…) en sortent.

«Saveur forte», dit-on. « Le maire doit voir ça », acquiesce l’autre.

Ils attrapent tous les sodas durs et retournent dans le réfrigérateur, puis le groupe d’amis entre pour les suivre et se retrouve dans un monde magique appelé « Land of Loud Flavors ».

Les amis suivent les voleurs de soda dur à travers une zone animée qui ressemble à Times Square à New York, puis voyagent sur un pont auquel sont attachées des lunettes de soleil (inspiration Fieri une fois de plus) et un topiaire de hamburger au loin.

Ensuite, les téléspectateurs voient les voleurs remettre les boissons à Fieri, qui travaille dans son antre. Le groupe d’amis se précipite dans la pièce et commence à les interrompre, mais Fieri se retourne, ouvre la canette, enlève ses lunettes de soleil et dit: « Whoa! »

Le célèbre restaurateur apparaît alors sur des écrans et des hologrammes dans toute la ville avec une annonce importante.

« Citoyens, il y a une nouvelle saveur en ville. Je déclare que Bud Light Seltzer Hard Soda est la saveur la plus forte de tous les temps », dit-il.

Partout dans le pays, les gens se réjouissent et le soda coule des fontaines.

Et juste comme ça, le fantasme est terminé et les amis sont de retour dans leur cuisine en se demandant si tout cela n’était qu’un rêve.

Dans un communiqué de presse, le vice-président du marketing de Bud Light, Andy Goeler, a noté que Bud Light Seltzer est une question de « grandes saveurs audacieuses et fortes », et a déclaré que Fieri semblait être un choix évident pour aider à représenter le produit lors du plus grand match de football de l’année. .

« Il n’y a pas de moyen plus approprié de faire goûter aux fans notre dernière innovation, Bud Light Seltzer Hard Soda, qu’en présentant notre nouvel univers ‘Land of Loud Flavors’ sur la scène la plus grande et la plus bruyante possible », a-t-il déclaré.

Fieri semblait également ravi de jouer dans la publicité.

« Faire équipe avec Bud Light Seltzer pour ma première publicité du Super Bowl, c’est comme être le premier choix au repêchage », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Pour coïncider avec la sortie de la nouvelle publicité, Bud Light Seltzer organise également un tirage au sort « Get Your Name in the Big Game » qui offre à un fan la chance de voir son nom dans les néons pendant le Super Bowl.

Bud Light n’est pas la seule entreprise à donner aux fans un aperçu de leur publicité pour le Super Bowl. Plus tôt cette semaine, Kevin Hart a donné aux téléspectateurs d’AUJOURD’HUI un aperçu de la toute première publicité du Super Bowl de Sam’s Club.

Mila Kunis et Demi Moore se sont également associées pour une publicité hilarante pour AT&T intitulée « A Lot In Common ». Ashton Kutcher n’est jamais mentionné dans l’annonce, mais l’ironie est là puisque les deux femmes ont été mariées à l’acteur (Moore était avec lui de 2005 à 2013, et Kunis s’est marié avec lui en 2015).