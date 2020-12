« The Good Doctor »: les fans ne savent pas comment ressentir ce qui s’est passé entre Park et Morgan

Le drame médical à succès de « Le bon docteur»Conclu par une finale intense en deux parties qui comprenait des actes héroïques, une romance inattendue et, malheureusement, une mort. Beaucoup de choses se sont passées dans la vie du Dr Shaun Murphy, du Dr Neil Meléndez et du reste du personnel du HHôpital Saint-Bonaventure.

Cependant, le fait que les fans les plus surpris de la série était l’approche du Dr Morgan Reznick et le Dr Alex Park, deux personnages qui avaient été considérés comme de parfaits collègues et maintenant les créateurs de la série ont jeté un autre type de lumière sur eux.

Dans « Faute», Morgan était très intéressé par la vie personnelle de Parc, qui a renoncé à rentrer avec sa femme et a décidé de se séparer définitivement. Après Reznick a interrogé son partenaire au sujet d’un perroquet en bois qu’il a trouvé dans son placard et qui appartenait à son ex-femme.

A la fin de l’épisode, les réseaux sociaux de «Le bon docteur« Ils n’ont rien confirmé ni exclu de ce couple controversé, mais les fans n’ont pas arrêté de se demander s’ils devraient être ensemble ou non pour la prochaine partie de la saison 4 de la série. Que va-t-il se passer entre eux?

LES FANS NE SAVENT PAS SENTIR PARK ET MORGAN

Après quoi Morgan demande parc A propos d’un perroquet en bois qu’il a trouvé dans son placard, le chirurgien cherchait à se venger en se rendant dans sa chambre. Malheureusement, en train de faire quelque chose contre Morgan, parc Il fait irruption dans sa chambre et la trouve endormie nue sous les couvertures.

En bref, de nombreuses frontières personnelles ont été franchies et les deux ne peuvent être considérés comme de simples amis. Mais finalement, les deux se sont poussés pour essayer de trouver l’amour Avec l’aide d’applications de rencontres, quelque chose qui dans d’autres séries télévisées n’a pas bien fonctionné pour ses protagonistes.

Avec l’amitié des deux personnages à chaque fois « plus fort« , les fans pensent qu’il peut aussi y avoir des étincelles romantiques entre Park et Morgan. « Quelqu’un a-t-il l’impression qu’une relation est sur le point d’exploser?« Une personne a écrit dans Instagram. « Est-ce que je ne peux pas être le seul à penser que quelque chose va se passer entre eux? « , a tweeté un autre.

Désormais, les téléspectateurs ne perdent pas de temps à choisir un camp: certains protestent contre une possible relation amoureuse cela ruinerait l’idée d’une véritable amitié entre un homme et une femme, et d’autre part il y a ceux qui soutenez avec ferveur l’union inattendue dans « Le bon docteur».

« Je ne renonce pas à cette relation« , Comettre un disciple. « S’il te plaît, ne transforme pas cette parfaite amitié en une romance»Dit un ventilateur différent. « Je suis ICI pour cette relation« Il ajouta autre personne avec le point de vue opposé. « J’adore vraiment cette histoire. J’ai toujours pensé qu’il y avait peut-être quelque chose entre Morgan et Park « , m’a dit autre.

Pour l’instant, les fans ne peuvent qu’attendre le retour de la série 11 janvier 2021, poursuivant le saison 4 après une courte pause. Dans cet épisode, nous espérons voir davantage la relation de Lis et Shaun, Shaun s’adapter à un mentor à l’hôpital et aussi à un large éventail d’autres cas de patients de la semaine.

Nous savons que la pandémie a déjà été surmontée dans le calendrier officiel du programme, il y a donc quelques autres histoires qui seront incluses à la place. Les fans seront ravis de voir certaines de ces nouvelles histoires comme la relation entre Morgan et Park.

