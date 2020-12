«  Power Book IV: Force  »: Joseph Sikora vient de laisser tomber quelques indices majeurs sur le prochain spin-off de Tommy

Quand Puissance a pris fin au début de 2020, les fans ont été dévastés. Après tout, pendant des années, la série dramatique Starz a relaté la vie de James «Ghost» St. Patrick (Omar Hardwick), un père marié et homme d’affaires pendant la journée et un pivot de New York la nuit. Il a dirigé sa vaste organisation avec son ami de toujours, Tommy Egan (Joseph Sikora).

Cependant, les choses ont commencé à changer et à s’effondrer pour Ghost lorsqu’il a entamé une liaison adultère avec sa chérie du lycée, Angela Valdez (Lela Loren), qui se trouvait être un procureur au pénal.

Comme prévu, les choses ne se sont pas bien terminées pour Ghost. La finale de la série s’est terminée par sa mort. Cependant, l’histoire de Puissance est loin d’être terminé. Voici ce que nous savons des nombreux retombées de la série et de la prochaine série axée sur Tommy, Livre de puissance IV: Force.

Joseph Sikora comme Tommy Egan dans «Power» | Myles Aronowitz / Starz

« Power » devrait avoir une tonne de retombées

À l’heure actuelle, le premier spin-off du Puissance la série est maintenant diffusée. Power Book II: Fantôme suit le fils adolescent de Ghost et Tasha (Naturi Naughton), Tariq (Michael Rainey Jr.) après la mort de Ghost et Tasha prenant la chute pour le meurtre de Ghost.

Power Book III: Élever Kanan est sur le point de venir, et suivra l’adolescence de l’ami de Ghost et Tommy devenu ennemi de Kanan (50 Cent) pendant son adolescence dans le Queens à New York.

Livre de puissance IV: Force racontera la vie de Tommy après la mort de Ghost alors qu’il quitte New York à la recherche de quelque chose de différent. Finalement, Power Book V: Influence suivra la sale course du conseiller municipal de New York Rashad Tate (Larenz Tate) au manoir du gouverneur.

À l’intérieur de ‘Power Book IV: Force’

Alors que tous les Puissance les retombées ont été éclairées, les fans sont ravis de revoir le favori des fans Tommy Egan. Dans la série finale de Puissance, les fans ont regardé Tommy assister à la mort de Ghost aux mains de Tariq. Sachant ce que Ghost avait coûté à sa famille, Tommy laissa partir son neveu, tournant le dos à la ville qu’il aime.

Maintenant, quand Livre de puissance IV: Force ramasse, nous verrons Tommy se tailler une nouvelle voie criminelle à Los Angeles. La prochaine série dépeindra un côté différent de la bien-aimée mais controversée Puissance personnage. Puissance la créatrice Courtney Kemp a révélé qu’elle était déterminée à ne pas lancer les retombées avec Tommy.

Il existe un moyen plus simple de le faire, non? » dit-elle à Entertainment Weekly. «Vous venez de faire une série Tommy adorable et câline – ce que nous allons faire. Eh bien, ce ne sera pas nécessairement un câlin. [Laughs] Mais il y a des fruits à portée de main ici et je n’y vais pas.

Joseph Sikora vient de laisser tomber quelques indices majeurs sur le spin-off de « Power » de Tommy

Avec le tournage pour Power Book III: Élever Kanan déjà en cours et Obliger sauter devant Influence, Skiroa vient de donner quelques détails majeurs sur son prochain Puissance retombées.

Les fans sont déjà convaincus que Tommy fera une apparition surprise avant la finale de la saison de Power Book II: Fantôme. En novembre 2020, il a partagé une photo de lui en personnage sur Instagram. En réponse à la question d’un fan, il a partagé: «Cette photo provient du POWER d’origine. Nous commençons le tournage de l’émission Tommy en janvier.

Cela signifie que les nouvelles de casting et les détails supplémentaires sont à portée de main.