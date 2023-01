Quelles premières sur Netflix, Prime Video, HBO Max et plus du 30 janvier au 5 février

in

Les plateformes de streaming ajouteront de nouvelles séries et de nouveaux films à leurs catalogues au cours de la semaine prochaine. Passez en revue la liste avec Infiesto, Harlem et plus encore !

©NetflixPamela Anderson : Une histoire d’amour arrive en streaming cette semaine.

Le premier mois de l’année est sur le point de se terminer et le plateformes de streaming Ils se concentrent déjà sur ce que seront leurs grandes premières pour les semaines à venir. De cette façon, de 30 janvier au 5 février des productions comme Pamela Anderson : une histoire d’amour, Infiesto Soit Harlem. Passez en revue ci-dessous ce qui sera présenté dans Netflix, Prime Video et HBO Max pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Pamela Anderson : une histoire d’amour | Film documentaire

Date de sortie: 31 janvier

Terrain: Avec ses témoignages, ses vidéos et ses journaux personnels, Pamela Anderson raconte l’histoire de sa célébrité, sa vie amoureuse et sa sex tape scandaleuse.

-Freeridge | Série

Date de sortie: 2 février

Terrain: Quatre adolescents tentent d’inverser une malédiction après qu’une boîte particulière ait apporté le malheur (et d’autres malheurs) dans leur vie.

– J’infeste | Film

Date de sortie: 3 février

Terrain: Alors que le coronavirus bouleverse leur vie, deux détectives recherchent les responsables d’un enlèvement qui s’inscrirait dans un sinistre schéma.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Harlem (Saison 2) | Série

Date de sortie: 3 février

Terrain: Après avoir ruiné sa carrière et perturbé sa vie amoureuse, Camille doit trouver un moyen de recoller les morceaux ; Tye considère son avenir; Quinn se lance dans un voyage de découverte de soi; et la carrière d’Angie prend une tournure prometteuse.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Le dernier d’entre nous (épisode 4) | Série

Date de sortie: 5 février

Terrain: Il se déroule vingt ans après la destruction de la civilisation moderne. Joel, un survivant chevronné, est embauché pour faire sortir Ellie, 14 ans, d’une zone de quarantaine oppressante. Ce qui commence comme un petit travail se transforme rapidement en un voyage brutal et déchirant car les deux doivent traverser les États-Unis en dépendant l’un de l’autre pour leur survie.

