It’s A Sin: Regardez le casting prendre le Pink Palace Pub Quiz | 45secondes.fr rencontre

La! Prenez un verre, rassemblez vos coéquipiers et rejoignez le casting de It’s A Sin for The Pink Palace Pub Quiz

Au risque de paraître dramatique, je mourrais pour tous les personnages de C’est un peché.

L’émission Channel 4, qui a été créée sur HBO Max aujourd’hui (18 février), suit la vie d’un groupe d’amis à Londres pendant l’épidémie de VIH / sida dans les années 80.

Le leader d’Années et Ans Olly Alexander joue le rôle principal, Ritchie, un aspirant acteur de l’île de Wight, qui se rend à Londres pour profiter de toutes les opportunités et plaisirs qu’il peut trouver, et finit par vivre avec ses nouveaux amis Roscoe (Omari Douglas) , Ash (Nathaniel Curtis), Colin (Callum Scott) et Jill (Lydia West) dans un appartement qu’ils appellent le Pink Palace. Honnêtement, ce sont des objectifs de vie queer.

LIRE LA SUITE: 30 émissions à frénésie pendant le Mois de l’histoire LGBT + et au-delà



It’s A Sin Pink Palace Pub Quiz – 45secondes.fr. Image: 45secondes.fr

L’émission jette un regard sans faille sur les réalités de l’épidémie de VIH / SIDA, mettant en évidence la cruauté du virus et le traitement inhumain par des individus et des organisations qui jugeaient et craignaient ceux qui en étaient atteints. Parfois, il est pénible de regarder.

Mais il y a aussi beaucoup d’humour, de joie et d’amour à trouver. Les relations et la chimie entre les personnages semblent très réelles, et ce n’est pas une portée de suggérer que c’est parce que les rôles gays étaient principalement joués par des acteurs gays. Comme Olly l’a dit dans un récent GQ profile: « Nous avons compris ces personnages [with a] sorte de sténographie que les homosexuels comprennent. «

Cette chimie était évidente lorsque j’ai passé 30 minutes sur Zoom avec Olly, Nathaniel, Omari et Callum hébergeant ce que nous avons surnommé, le 45secondes.fr Pink Palace Pub Quiz. Encore une fois, je ne souhaite pas avoir l’air dramatique, mais je pense que c’était le meilleur jour de ma vie.

Appuyez sur Lecture de la vidéo pour regarder cette vidéo ou rendez-vous sur notre chaîne YouTube.

Et pour obtenir des informations à jour sur le VIH / sida et la santé sexuelle, rendez-vous sur le site Web de Terrence Higgins Trust.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂