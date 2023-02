The Flash Showrunner taquine le retour de Javicia Leslie

Le flash a lancé sa dernière série cette semaine avec la première du premier épisode de sa neuvième et dernière saison, qui verra l’équipe dirigée par Barry Allen de Grant Gustin combattre diverses menaces pour sauver Central City une dernière fois avant de finalement dire au revoir à l’écran CW .





Mais il y a un danger particulier qui sera un grand défi sur le chemin de la fin, et il est présent depuis ce premier épisode. Malheureusement, nous n’avons toujours pas pu voir le personnage, mais son logo a été présenté pour avertir Barry et compagnie de ce qui s’en vient dans les chapitres suivants de la série à succès.

Ce dernier opus comportera des retours importants, tels que Stephen Amell dans Oliver Queen, David Ramsey dans John Diggle, Keiynan Lonsdale dans Wally West et Jessica Parker Kennedy dans Nora West. Mais sans aucun doute, le plus attendu est celui de quelqu’un qui ne faisait pas réellement partie de la série. Javicia Lesliele protagoniste de Batwomanreviendra dans le Arrowverse pour jouer un personnage très différent.

Qui joue Javicia Leslie dans The Flash ?

Dans une récente interview accordée à Entertainment Weekly, le showrunner de la série, Eric Wallace, a expliqué le rôle que l’actrice aura dans la dernière saison :

Il est juste de dire que Leslie a quelque chose à voir avec cet éclair rouge. Je ne pense pas que cela surprendra qui que ce soit. La question est de savoir comment cela se passe-t-il et pourquoi est-elle ici? Et aussi, qui joue-t-elle exactement ? C’est un mystère dont on ne parle pas lors de ses premières apparitions dans la série. De plus, comment cela affectera-t-il sa relation avec Iris ?

Il a également parlé de l’alchimie que l’actrice a développée avec Candice Patton, quelque chose qui va exploser pendant son passage dans la série :