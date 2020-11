The Mandalorian Saison 2 Episode 2 apporte de grandes frayeurs aux racines profondes dans la mythologie de Star Wars

Ressemble à Le mandalorien La saison 2 est tellement ne pas fait avec des œufs de Pâques et des références au plus grand Guerres des étoiles univers. Après l’intronisation surprenante de Boba Fett et Cobb Vanth dans son premier épisode, le deuxième épisode se propose d’introduire un autre personnage plutôt terrifiant qui a ses racines profondément dans l’histoire généralisée de la franchise.

Dans l’épisode « The Passenger », Din Djarin, The Child aka Baby Yoda et un passager extraterrestre qui voyage avec eux se retrouvent bloqués sur une planète couverte de glace alors que le Razor Crest est endommagé. Mais tout comme Mando parvient à poursuivre les réparations, Baby Yoda déclenche accidentellement des centaines d’araignées de glace géantes qui poussent le trio à les tuer. Fans de Guerres des étoiles qui ont regardé toutes les séries et tous les films de la franchise auraient immédiatement reconnu que les araignées terrifiantes ne sont pas seulement des obstacles à la rencontre de Mando et de l’enfant, mais sont des créatures connues sous le nom de Krykna dont l’histoire va jusqu’aux années 1980 Star Wars: L’Empire contre-attaque.

Qui sont les Krykna?

La façon dont les araignées ont été représentées partage une similitude frappante avec un dessin conceptuel vieux de plusieurs décennies de Ralph McQuarrie, un célèbre Guerres des étoiles artiste, qui a créé les « araignées blanches noueuses » pour apparaître sur la planète Dagobah de Yoda en L’empire contre-attaque. Mais ils n’ont jamais été ajoutés au film. Mais dans le monde global de Guerres des étoiles, rien ne se perd et ces créatures effrayantes, mais brillamment imaginées, alors que le réalisateur Dave Filoni a présenté le Krykna dans sa série animée Rebelles de Star Wars.

Dans la série, les féroces Krykna étaient vus comme des araignées géantes à six pattes apparemment invulnérables, comme lorsque Sabine Wren et Rex leur ont tiré dessus avec leurs boulons de blaster sur la planète Atollon, ils semblaient indemnes car leur peau durable était très résistante. . Seuls leurs yeux étaient vulnérables car Sabine a pu en tuer quelques-uns en leur tirant droit dans les yeux. Ils se sont également avérés vulnérables aux sabres laser et aux grenades ainsi qu’aux balises à capteur qui les repoussaient.

Les Krykna étaient connus pour prendre et enfermer leurs proies dans des ruches souterraines. Et même si on peut leur parler à travers la Force, le processus était plutôt délicat car ils étaient très sensibles aux émotions négatives.

Dans Le mandalorien, le Krykna fait à peine une apparition pour que les attributs mentionnés ci-dessus fassent connaître leur présence, bien que la partie sur leur immunité aux explosions laser soit rétablie car Mando est capable de tuer beaucoup avec juste son arme. Mais si leur apparence fait allusion à un Guerres des étoiles crossover est une question à laquelle il reste encore à répondre. L’épisode « The Passenger » ressemble principalement à un épisode de remplissage alors que Mando ne va nulle part et qu’il n’y a aucun progrès dans l’une de ses missions actuelles – trouver plus de Mandaloriens et ramener Baby Yoda sur sa planète.

Mais si l’apparence du Krykna n’était pas seulement un œuf de Pâques amusant, cela pourrait être un soupçon de Le mandalorienassiste à l’arrivée de plus d’arrivées en direct de personnages d’anime en dehors de l’ex-Jedi Ahsoka Tano, comme Sabine Wren, peut-être Dicer car sa mort n’a jamais été correctement confirmée, Bendu ou même Ezra Bridger.

Sujets: The Mandalorian, Baby Yoda, Star Wars, Streaming