Criminal Minds Saison 15: Wheels Down est le dernier épisode de la saison Criminal Minds

Criminal Minds a pris fin après 15 saisons et 324 épisodes avec une finale en deux parties, Criminal Minds Saison 15 Episode 9 et Criminal Minds Saison 15 Episode 10. Criminal Minds, qui a été créée le 22 septembre 2005, était un goût acquis.

Esprits criminels: Les actions contre les délinquants ont duré un an et semblaient être plus ou moins identiques. Esprits criminels: Au-delà des frontières, qui avait pour hypothèse prometteuse de laisser tomber des cadavres dans de beaux endroits, a duré deux saisons et a été développé par Matt Simmons pour l’émission parentale.

Criminal Minds, comme tous les autres programmes de longue date, a connu de nombreux changements au fil des ans. En plus de Patinkin, Thomas Gibson a été licencié en 2016 après une altercation sur le plateau. Shemar Moore est parti la même année à la recherche de quelque chose de plus imaginatif, qu’il a trouvé dans SWAT.

Et il y avait la question de savoir comment les personnages féminins étaient traités. À des fins budgétaires, les producteurs semblaient transformer des personnages féminins à volonté, avant que le public ne se révolte. Prentiss et JJ ont dû manquer le temps à cause de cela. Lorsque les acteurs ont démissionné, leurs abonnés l’ont fait également, ce qui a entraîné une baisse des notes.

Il n’est pas surprenant que CBS se soit débrouillé avec les téléspectateurs de l’émission ces dernières années, la renouvelant de plus en plus tard tout en tentant d’extraire une concession aux créateurs de l’émission.

Est-il possible que Criminal Minds soit diffusé depuis trop longtemps? Sans une question.

Cela devient évident lorsque le fils, le disciple ou le jardinier de l’insoumis commet le même crime. Vous avez probablement vu l’original si vous vous demandez: «Est-ce que j’ai vu ça sur Ion la semaine dernière? Criminal Minds, comme toutes les autres séries de longue date, est coupable de cela. Contrairement à l’époque où il était frais et nouveau, son état actuel est voué à en souffrir. N’est-ce pas vrai pour chacun d’entre nous?

S’il n’est pas cassé, ne le réparez pas, comme le disent les chaînes de télévision. Les nouveaux ensembles sont chers. Il s’agit simplement de donner une nouvelle couche de peinture aux anciens décors.

Avec cette dernière saison de 10 épisodes, Criminal Minds a pu sortir à sa guise. La conclusion était également sincère. Une affaire a été «remontée» par l’équipe. Ensuite, Garcia a éteint les lumières de la salle informatique, tout comme Mary Richards l’a fait à la fin du Mary Tyler Moore Show lorsqu’elle a éteint les lumières de la salle de rédaction.

Messer a eu la chance de faire exploser l’équipe (au sens figuré cette fois), mais elle a décidé de ne pas le faire. Garcia est maintenant employé à proximité et n’est qu’à un texto.

