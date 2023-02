Le célèbre acteur mexicain Fernando Becerril est décédé à l’âge de 78 ans

in

célébrités

Fernando Becerril était un acteur mexicain bien connu qui est revenu dans son pays au milieu des années 90 pour poursuivre sa carrière : il est décédé mardi dernier.

© YouTubeFernando Becerril

Fernando Becerril Il est né à San Luis Potosí, mais a grandi à Cuernavaca, Morelos. Plus tard, et au fil des années de son adolescence, cet homme a concrétisé sa passion pour le théâtre grâce au fait qu’il a découvert ce métier dans le Lycée 5 José Vasconcelos. Ensuite, j’arriverais à Théâtre de l’école des beaux-arts où il a donné à son talent un cadre sérieux pour commencer à rêver d’une carrière professionnelle.

L’interprète a vécu à Paris pendant plus de 20 ans mais au milieu des années 90, il a décidé de retourner au Mexique tenté par un rôle et après ce travail il a pris une décision qui le marquera à jamais : il est resté au pays latin car ses racines étaient plus fort que tout ce qu’il laissait en Europe, y compris une carrière professionnelle qui allait certainement dans le sens du succès.

Un artiste admiré au Mexique et dans le monde

Certaines des œuvres dont le public se souvient quand on nomme Fernando Becerril comprennent des productions comme Le crime du père Amaro; Tlatelolco, été 1968 et La légende du renard. Cela va sans dire, mais le talentueux interprète a fait son chemin à la fois dans le cinéma, la télévision et le théâtre, devenant une référence obligatoire au Mexique lorsqu’il s’agit de parler d’acteurs avec une tournée.

Quelques-uns des derniers travaux Fernando Becerril inclure La Revanche des Juanas, La Danse des 41 et L’habitant. Un artiste qui a marqué le monde du divertissement au Mexique et dont la perte est irréparable, à tel point qu’il est pleuré par le reste de l’industrie qui se souvient de lui, comme c’est le cas pour Joaquin Cosio qu’il exprime dans les réseaux : « Terrible nouvelle : mon ami admiré et cher Fernando Becerril est décédé… je vous embrasse du fond du cœur à sa famille. »

Fernando Becerril Il a quitté ce monde le mardi 7 février 2023. La nouvelle est venue d’un de ses proches, Emiliano Becerrilneveu de l’interprète qui a confirmé la mort de l’acteur populaire via ses réseaux sociaux : « Mon cher et adoré oncle Nando, Fernando Becerril Straffon, un grand acteur qui s’en va, est décédé »Depuis, il n’y a eu que des messages de douleur et d’adieu pour cet homme qui a marqué son métier en lui donnant le meilleur de lui-même.

