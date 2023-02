Donald Trump a sévèrement critiqué Rihanna avant le Super Bowl

célébrités

Donald Trump a continué d’alimenter une vieille polémique avec Rihanna la critiquant avant que l’artiste ne réalise le spectacle de la mi-temps du Super Bowl.

©GettyDonald Trump et Rihanna

Aujourd’hui aura lieu super Bowl où les Eagles de Philadelphie affronteront les Chiefs de Kansas City pour trouver le nouveau champion du nfl. De cette façon, l’artiste Rihanna Elle est chargée d’animer la mi-temps de cet important match de football américain avec l’une des émissions qui génèrent le plus d’audience à la télévision aux États-Unis.

Dans ce contexte, le chiffre de Rihanna n’est pas passé inaperçu auprès de l’ancien président du pays du Nord, atout de donaldqui a utilisé le réseau social VéritéRéseaux Sociauxqui lui appartient, où le député du Parti républicain a laissé entendre que le vainqueur de neuf Grammy Awards Elle n’a pas assez de talent pour être la chanteuse qui assumera la responsabilité de la mi-temps de ce nouvel opus du super Bowl.

atout de donald soutenu les déclarations du député républicain Ronny Jackson qui a assuré que le chanteur ne devait pas être l’interprète de la mi-temps. Puis, l’ancien président nord-américain a rejoint son partenaire et a exprimé : « Sans sa styliste, elle ne serait rien. Elle est mauvaise en tout et n’a aucun talent. ». Bien sûr, les différences entre Trump et Rihanna ont déjà plus d’un chapitre.

Rihanna contre Atout

en 2020 Rihanna posé pour une photo où il avait précédemment peint à la bombe la phrase « Putain de Trump » démontrant ainsi qu’il n’a jamais soutenu le leader républicain bien qu’à un moment donné c’est la musique de cette femme qui a été utilisée dans un se rallier de Trump à Tallahassee, en Floride, pour faire vibrer le public de cette rencontre jusqu’à ce que l’artiste découvre la situation et agisse en la matière.

l’interprète de parapluie utilisé des moyens légaux pour empêcher atout de donald utiliser leur musique dans ces rencontres. Comme l’a fait? Par l’intermédiaire de la société de droits Radiodiffusion de la musique inc. a informé le milliardaire qu’il ne pourrait plus utiliser ses chansons dans aucun se rallier de ce style. Comme vous le verrez, les différences entre le politicien/homme d’affaires et l’artiste remontent au passé et perdurent jusqu’à aujourd’hui.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?