The Flash CinemaCon Footage: Michael Keaton obtient des noix et plus de détails révélés

Une nouvelle bande-annonce pour Le flash a été montré lors de l’événement CinemaCon en cours à Las Vegas, et il est sûr de faire des fans de Michael Keaton Homme chauve-souris très heureux. Les images présentent fortement le retour de Keaton en tant que The Dark Knight, le super-héros d’Ezra Miller le recrutant pour une mission. A quoi Michael Keaton répond « Tu veux devenir dingue ? Soyons fous. Des acclamations ont sûrement suivi après cela.

Pour une description détaillée de la scène, nous nous tournons vers Cam Bonomolo de Comicbook.com, qui est actuellement présent à CinemaCon. « Barry Allen s’agite en ligne. Il est au travail. Flash revient à l’extérieur de la maison de son enfance. Dans la chambre de son enfance, des éclairs bleus scintillent autour de Barry », commence la description. Après avoir regardé des photos de son enfance, une voix off dit : « ‘Le temps a un schéma. Il peut aider à livrer certains événements à certaines personnes… attirés les uns vers les autres comme des aimants…' »

FILM VIDÉO DU JOUR

C’est alors que Michael Keaton entre en scène. En baisse d’audience à Wayne Manor, « nous voyons quelqu’un avec des cheveux blancs mi-longs par derrière. » Bruce Wayne de Keaton ouvre ensuite une porte révélant plusieurs Batsuits différents, ce qui devrait être un autre régal pour les fans de DC. Bien sûr, Le flash doit comporter deux variantes différentes de Batman, et nous avons donc droit à la vue du Caped Crusader de Ben Affleck dans une poursuite avec la police.

La bande-annonce coupe ensuite plusieurs aperçus d’autres personnages, notamment en révélant le retour de Michael Shannon en tant que Homme d’acier méchant, Zod, et Supergirl de Sasha Calle, qui porterait un costume similaire à celui d’Henry Cavill.

Mais oubliez tout cela car Michael Keaton obtient de loin le meilleur moment de la séquence. « Un Keaton démasqué est déguisé en Batman et dit ‘Tu veux devenir fou ? Soyons fous », dit Keaton dans un hommage éhonté à l’une de ses répliques les plus mémorables du Batman original de 1989. « Carte de titre : LE FLASH. Keaton, qui a maintenant les cheveux plus courts, a une version améliorée du 89 Batsuit avec un emblème jaune audacieux », se termine la description de la bande-annonce.





Le flash entrera en salles en juin de l’année prochaine





Warner Bros.

Le flash, suivra les traces des projets actuels du MCU, initiant le public au multivers DC. Utilisant l’arc de bande dessinée « Flashpoint » comme source d’inspiration majeure, Le flash trouve Barry Allen voyageant dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère et ouvrir toute une boîte de vers multiversaux alors qu’il émerge dans un univers alternatif. Plutôt que Ben Affleck, Michael Keaton est toujours Batman dans ce monde alternatif, avec le film destiné à offrir aux fans toutes sortes de moments agréables pour la foule, comme Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Réalisé par Andy Muschietti d’après un scénario de Christina Hodson, Le flash met en vedette Ezra Miller dans le rôle de Barry Allen AKA The Flash aux côtés de Ron Livingston, Michael Keaton, Kiersey Clemons, Michael Shannon, Antje Traue, Sasha Calle et Ben Affleck.

Le flash a été retardé à plusieurs reprises, mais le film a maintenant une date de sortie du 23 juin 2023. Le flash ne sera pas la seule fois où nous verrons Michael Keaton s’habiller, l’acteur devant également reprendre le rôle pour le prochain Fille chauve-souris film.





Le Flash Teaser révèle le retour de Michael Keaton en tant que Batman

