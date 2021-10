L’acteur de Sons of Anarchy Ryan Hurst veut vraiment jouer à The Sentry dans le MCU

De jouer des rôles dans Sauver le soldat Ryan, Souvenez-vous des titans, Fils de l’anarchie, et Les morts qui marchent, l’acteur Ryan Hurst a participé à de nombreux projets populaires au fil des ans. Récemment, sur sa page Instagram personnelle nommée « @rambodonkeykong », l’acteur a exprimé son intérêt à jouer le rôle d’un personnage Marvel particulier dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Ce personnage de Marvel dont Ryan Hurst avait parlé sur Instagram n’était autre que Robert Reynolds AKA the Sentry. Vous pouvez consulter la publication Instagram de Ryan Hurst ci-dessous.

« D’accord. D’accord. Ouais. On me demande très souvent si j’aimerais jouer un personnage d’une bande dessinée ? Oui. Qui ? Je ne savais pas depuis un moment. Tellement fan de tant, mais ouais. Mec avec un passé troublé, des super pouvoirs égaux/supérieurs à SUPERMAN et Thor combinés… et parle aux chiens. Je mets ça là-bas. Ce mec. J’aimerais jouer. Fais ton truc Insta. «

Une fois que Ryan Hurst avait fait son premier message sur sa page Instagram, les fans ont immédiatement salué l’idée dans l’espoir que Marvel Studios y parvienne dès que possible. Une affiche réalisée par un fan de Ryan Hurst en tant que Sentry a même été créée dans les premières heures qui ont suivi l’annonce, où Hurst a ensuite révélé l’affiche dans une publication Instagram distincte. On ne sait actuellement pas qui a exactement créé le fan art épique, mais cela semble certainement être le premier de nombreux autres à venir. Vous pouvez consulter le deuxième post Instagram de Ryan Hurst ci-dessous.

The Sentry a fait sa première apparition dans Marvel Comics en La sentinelle #1 en septembre 2000. Le personnage a été créé par Paul Jenkins, Rick Veitch et Jae Lee. À la fin des années 1990, Paul Jenkins et Rick Veitch ont développé l’idée d' »un gars de la colline, aux prises avec une dépendance, qui avait une relation étroite avec son chien ». Paul Jenkins considérait le personnage comme « un type de gardien, avec une tour de guet », et a également proposé le nom « Sentry » après avoir envisagé de nommer le super-héros « Centurion ». Après des années de développement, le personnage a finalement été introduit dans l’univers Marvel.

Dans les bandes dessinées Marvel, le département K du Canada et les vestiges de l’opération américaine : Rebirth ont mis leurs ressources en commun pour devenir Project : Sentinelle en 1947. Le projet était une tentative non seulement de recréer le sérum Super Soldier (utilisé à l’origine par Captain America), mais aussi d’amplifier ses effets cent mille fois. Au cours des trente années qui ont suivi son développement initial, Project: Sentry avait été divisé en près d’un millier de sous-projets isolés, les travaux de laboratoire étant étudiés par des entrepreneurs privés. Dix ans plus tard, Robert « Bob » Reynolds, qui était accro à la méthamphétamine à l’époque, a fait irruption dans l’un des laboratoires où il a ensuite découvert le Golden Sentry Serum pour lui-même. Une fois qu’il a consommé le sérum, Robert Reynolds a acquis le pouvoir d’un million de soleils explosifs.

Bien que les capacités exactes de Sentry et leurs limites soient actuellement inconnues, le personnage a montré des parties de ses pouvoirs qui consistent en une super force, des sens surhumains, le vol, la régénération, l’immortalité, la manipulation de l’énergie, la télékinésie, la super vitesse, le contrôle mental, l’invisibilité et beaucoup d’autres qu’il avait joué dans les Marvel Comics. La sentinelle retient généralement ses pouvoirs, restreignant considérablement sa pleine puissance. Il existe également une entité comme effet secondaire sombre de ses capacités, connue sous le nom de Vide. Il a été supposé que pour chaque acte bienveillant accompli par la Sentinelle, le Vide correspond à la tentative d’un acte de malveillance. Le Vide présente une forme plus démoniaque, capable de tuer Thor tout en détruisant toute la ville d’Asgard.

Avec Marvel Studios n’ayant pas encore présenté le Sentry dans le MCU, de nombreux fans espèrent maintenant que Ryan Hurst assumera le rôle dans un futur film. Bien qu’il n’y ait eu aucune autre annonce ou indication que le Sentry fera sa première apparition de sitôt, ce n’est qu’une question de temps avant que certains détails ne soient révélés. Tout récemment, le réalisateur James Gunn a confirmé que Will Poulter assumera le rôle d’Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Que pensez-vous de voir Ryan Hurst en tant que sentinelle dans le MCU?

