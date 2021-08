Le livre Kissing Booth 3 a une fin légèrement différente pour Elle et Noah

Le dernier livre de Beth Reekles Kissing Booth donne aux fans une vision différente de la fin d’Elle et Noah.

La célèbre franchise de films de Netflix La cabine des baisers éteint ses lumières pour la dernière fois la semaine dernière (11 août), avec le dernier film tombant sur le service de streaming. Un jour après la sortie du film, la finale Cabine de baisers livre de l’auteur Beth Reekles a également été publié.

Dans une séance de questions-réponses sur YouTube, Reekles a révélé qu’elle avait écrit le dernier livre basé sur le script écrit pour le film Netflix. Bien que la plupart soient à peu près les mêmes, Reekles a fait quelques différences dans le dernier chapitre des histoires d’Elle, Lee et Noah.

Si vous avez déjà vu La cabine de baisers 3, vous saurez que cela se termine par un épilogue qui voit Elle et Noah se réunir six ans plus tard. Le même épilogue existe dans le livre, mais il est légèrement différent de ce que les téléspectateurs voient dans le film – et il offre peut-être même Suite d’une fin pleine d’espoir pour Elle et Noah.

ATTENTION: Spoilers à venir pour la fin de The Kissing Booth 3: Une dernière fois livre. Ne lisez pas à l’avance si vous prévoyez de lire !

Le livre Kissing Booth 3 change légèrement la fin d’Elle et Noah. Image : Netflix

Dans l’épilogue de La cabine de baisers 3 film, les téléspectateurs ont regardé comme une vingtaine d’années Elle a été réunie face à face avec la vingtaine de Noah pour, probablement, la première fois en six ans.

Ils se rattrapent, se félicitent pour leur travail, puis acceptent de se rencontrer lorsque Noah sera de retour en ville, lui promettant de l’appeler à une date ultérieure. Le couple partage ensuite un moment avant le départ de Noah.

Dans le dernier plan, nous voyons que Noah a tenu sa promesse, alors que lui et Elle, tous deux clairement à nouveau de grands amis, partent à côté de chacun sur leur propre moto. Le sort de leur relation amoureuse est laissé ouvert aux fans pour qu’ils interprètent comme ils le souhaitent.

Une grande partie de l’épilogue du livre est la même; Elle est développeur de jeux vidéo, Lee et Rachel sont fiancés et Noah a de grosses offres d’emploi sur la table. L’accent mis sur la connexion indéniable qu’Elle et Noah ont toujours est également là.

Cependant, il y a quelques petits détails dans le livre qui diffèrent de la fin du film pour Elle et Noah.

La romance d’Elle et Noah est laissée ouverte à l’interprétation dans la fin de The Kissing Booth 3. Image : Netflix

À la fin du livre, il est révélé qu’Elle et Noah sont restés amis au fil des ans. Elle était rentrée chez elle plusieurs fois pour assister aux conférences parents-enseignants de Brad, et Noah est revenu pour Noël un an avec Chloé (Amanda dans les livres) alors qu’elle s’occupait du divorce de ses parents. Il est également révélé qu’Elle et Noah ont tous deux eu d’autres relations au cours de ces six années d’absence.

Plutôt que de proposer des emplois à Noah à New York et à Los Angeles, le livre révèle qu’il retourne en Californie dans l’espoir d’obtenir une promotion au sein de son entreprise.

Le livre rend aussi même Suite clair, via le monologue interne d’Elle, que ces sentiments qu’elle avait pour Noah restent toujours.

Et dans la dernière partie de l’épilogue, au lieu de partir et de promettre de revenir, Noah demande si Elle veut aller dîner après avoir profité du carnaval. Elle dit : « J’aimerais ça » avant qu’il ne réponde : « Alors c’est un rendez-vous. »

La dernière balade à vélo du film n’existe pas dans l’épilogue du livre, mais avec le couple acceptant d’aller dîner et Noah l’appelant un « rendez-vous », il semble que le livre puisse offrir aux expéditeurs Elle et Noah un peu plus de confirmation qu’ils se remettront un jour ensemble.

