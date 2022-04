Starfield: C’est à quel point l’épopée de science-fiction devrait sonner fantastique

bethesda continue de travailler avec diligence sur la première nouvelle PI en plus de 25 ans. Champ d’étoiles prévue pour novembre ordinateur personnel et Xbox série X|S apparaissent et directement au lancement dans Passe de jeu Xbox terre. Les développeurs hésitent encore à fournir des informations détaillées, mais ils en révèlent progressivement davantage sur le contexte et le développement.

Il y a quelques semaines, nous avons discuté de la deuxième épisode de Into the Starfield rapportéqui concerne la Histoire de votre personnage principal allé. Le troisième épisode, sorti hier, traite de la bande son et du sound design de la nouvelle aventure spatiale.

C’est à ça que ressemble Starfield

La vidéo est intitulée Into the Starfield – Épisode 3 : Le son de l’aventure. Dans ce document, les directeurs audio racontent Marc Lampert et compositeur Inon Zurcomment ils ont développé la bande originale de Starfield. Bien sûr, les attentes sont également élevées dans ce domaine, des titres comme Bordeciel mettre la barre assez haut avec leur sound design et leurs morceaux.

Vous pouvez (et devriez) regarder la vidéo ici. Vous découvrirez toutes les informations par la suite.

La musique est porteuse d’émotions et doit clarifier le voyage

Alors que certains morceaux vraiment impressionnants de « Starfield » peuvent être entendus en arrière-plan, les développeurs parlent de la arrière-plan des enregistrements. Pour le compositeur, la musique est une dimension importante de l’expérience parce qu’à travers elle émotions peuvent être exprimées et communiquées.

Pour le sujet principal groupes d’instruments individuels enregistré. Cela devrait créer des séquences spéciales, semblables à des fréquences, qui sont bonnes correspondre au thème du jeu. Le travail des graphistes a probablement été une source d’inspiration importante.

La musique doit aussi voyage clarifier. Il commence prudemment et atteint son paroxysme avant de revenir avec de nouvelles expériences. Dans le meilleur des cas, on ne les remarque même pas :

« Je crois que le jeu est une expérience et la musique en fait partie. Je crois que la meilleure musique dans un jeu est la musique que vous n’entendez pas, mais la musique que vous ressentez. »

pour Lampert tout est devenu un peu plus facile que ça Thème principal a été terminé. Lui et son équipe pourraient alors en retirer les éléments individuels, les remodeler et en faire quelque chose de nouveau. Ainsi, le thème principal sera toujours abordé différemment, pour ainsi dire.

Comment aimez-vous la musique qui peut être entendue? Avez-vous hâte de « Starfield » ? Faites le nous savoir dans les commentaires!