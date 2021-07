« The Flash 7 »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 8

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La fin du septième de « Le flash« A été divisé en deux chapitres. Dans la première partie de ‘Heart of the Matter’, Barry et Iris accueillent leurs futurs enfants, XS et Bart, uniquement à cause d’un secret choquant qui menace leur nouvelle harmonie familiale, et la guerre de Godspeed s’intensifie et menace de détruire Central City. .

PLUS D’INFORMATIONS: Que signifie l’apparition de Flash d’Ezra Miller pour l’Arrowverse ?

Alors que dans la deuxième partie, le Flash recrute une multitude d’alliés rapides, dont Iris et ses enfants du futur, Bart et Nora-West Allen, pour mettre fin à la guerre rapide et vaincre un nouvel adversaire mortel: ​​le méchant Godspeed. .

En entrant dans l’esprit d’August Heart, Barry Allen a compris que le Godspeed voulait posséder une vitesse organique, mais le super-héros n’a pas prévu de se conformer à ses exigences, alors il a fait équipe avec Jay Garrick, sa fille Nora, son fils Bart, sa femme Iris, Cisco / Mecha-Vibe et Frost pour combattre les clones. Cependant, cela n’a pas suffi pour remporter la victoire.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 7 DE « THE FLASH » ?

Même si Barry a fait ce que le méchant voulait et que Godspeed a absorbé les pouvoirs de son armée de clones, Barry et Iris n’ont pas abandonné et ont mis le plan B en marche pour arrêter le sinistre speedster: utilisez la Negative Speed ​​​​Force pour recruter Eobard Thawne, également connu sous le nom de Flash inversé.

Finalement, The Flash et Reverse-Flash ont mis leurs différences de côté et se sont associés pour combattre Godspeed, qui a été poignardé avec une arme de type sabre laser fabriquée à partir de l’énergie Speed ​​​​Force. Bien qu’il ait réussi à survivre, il a été détenu à Iron Heights.

Plus tard, Barry et Iris ont renouvelé leurs vœux lors d’une cérémonie au domicile de Joe en présence de ses enfants. De plus, Bart a chanté « 1949 » de Jonah Muton.

À un autre moment de la finale de la septième saison de « Le flash”, Kristen Kramer et Joe ont découvert qu’elle est un objectif avec la capacité d’imiter la puissance de n’importe quel objectif à proximité. En revanche, Joe et Cécile ont officialisé leur relation.

Après s’être battus ensemble, Barry et Iris ont renouvelé leurs vœux de mariage (Photo: The CW)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « THE FLASH 7 » POUR LA SAISON 8 ?

Dans une interview avec TVLine, le showrunner Eric Wallace a évoqué la fin de cet épisode et ce qui est sur sa « to do list » pour la huitième saison 8 de la série The CW.

Bien que le dernier chapitre de la saison 7 de « Le flash« Il n’a laissé aucun indice, le showrunner a révélé quelques idées : »Ma liste de choses à faire de la saison 8 ? Oh mon Dieu, ce n’est pas une réponse courte. Il y a beaucoup de choses. Barry et Iris sont plus heureux que jamais, mais aussi parce qu’ils sont super heureux, maintenant ils doivent faire face au plus grand défi de tous les temps, car nous devons résoudre : « Et ton mal du temps ? Et Dion ? Et ces yeux verts qu’on a vus dans l’épisode 16 ?’ C’est un problème qui doit encore être résolu et vous n’imaginerez jamais où vous allez. ça va être incroyable”.

« L’autre chose que je dirais, c’est que nous cherchons tellement de plaisir dans l’événement spécial en cinq parties. [de apertura de temporada] Comment offrir au public sans parler de « crossover ». Parce que nous voulons qu’ils aient la même sensation qu’un crossover, même si ce n’est pas un crossover« Il ajouta.

Sur les méchants, Wallace a déclaré: « Comme toujours, nous continuerons avec nos formats de roman graphique et d’interlude, pour présenter les méchants nouveaux et anciens. Pour nos nouveaux méchants, l’un d’eux en particulier sera le méchant le plus grand et le plus puissant que Flash ait jamais affronté, et c’est peu dire ! Nous rencontrerons ce méchant unique en son genre assez tôt dans la saison 8.”.

« Quant aux méchants de retour, il y aura certainement des visages très familiers des sept dernières saisons qui apparaîtront à nouveau, de manière inattendue, pour faire de la vie ensemble de Barry et Iris un cauchemar vivant « , a ajouté le showrunner de »Le flash”.