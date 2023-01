Ke Huy Quan félicite Brendan Fraser pour sa victoire aux Critics Choice Awards dans les coulisses

Les Critics Choice Awards de cette année ont vu Encino Homme co-stars Ke Huy Quan et Brendan Fraser se réunir, avec quelques images saines des coulisses de l’événement montrant le Tout partout tout à la fois star vu féliciter Fraser pour sa victoire du meilleur acteur pour sa performance dans La baleine. Venant avec l’aimable autorisation du Prix ​​​​du choix des critiquesles images ne manqueront pas de réchauffer même les cœurs les plus froids, alors que Ke Huy Quan se précipite pour féliciter un Brendan Fraser clairement émotif après l’avoir repéré dans le Winner’s Lounge.





Brendan Fraser et Ke Huy Quan ont joué ensemble en 1992 Encino Homme, qui suit l’adolescent californien Dave Morgan (Sean Astin), qui creuse une fosse pour une piscine dans son jardin lorsqu’il tombe sur un homme des cavernes, joué par Fraser, figé dans un bloc de glace. Aidé par son ami loufoque Stoney (Pauly Shore), Dave transporte leur découverte dans son garage, où l’homme de Néandertal dégèle et est ravivé, entraînant toutes sortes de mésaventures loufoques.

Brendan Fraser et Ke Huy Quan ont connu une résurgence de leurs carrières respectives au cours de la dernière année environ, Fraser l’a récemment félicité Encino Homme co-vedette pour sa performance dans la comédie dramatique d’action absurde, Tout partout tout à la fois.

« J’ai vu Tout, Partout, d’un coup, et je me suis dit : ‘C’est le film le plus génial qui n’ait jamais été fait.’ J’adore cette photo, j’aime Michelle [Yeoh] dans ce; c’est une vieille amie, et [when I saw it] J’y suis allé, attendez, je le connais », a déclaré Fraser à propos du film, qui a quitté les Critics Choice Awards avec le meilleur film et le meilleur acteur dans un second rôle pour Ke Huy Quan.

« Son nom n’était pas Ke à l’époque où je le connaissais, pour des raisons que nous ne respectons plus », a poursuivi Fraser. « Un agent lui a dit que personne ne comprendrait [the name] ou peu importe. On n’arrive plus à faire ça. Il est qui il est. Le voyage qu’il a fait pour venir ici lui a donné, je pense, le rôle de sa vie, et il a donné la performance de sa vie, et à bien des égards, comme lui, je ressens la même chose. Nous lui avons donné tout ce que nous avions. On se dit tous les deux : ‘On est toujours là, mec ! Nous sommes toujours là.' »





La baleine suit Brendan Fraser en tant que professeur d’anglais reclus souffrant d’obésité sévère

Basé sur la pièce de 2012 de Samuel D. Hunter, La baleine voit La momie et Pas de mouvement soudain star Brendan Fraser à la tête de la dernière sortie du réalisateur Darren Aronofsky. Fraser incarne Charlie, un homme d’âge moyen de 600 livres qui tente de renouer avec sa fille de 17 ans. Les deux se sont séparés après que Charlie ait abandonné sa famille pour son amant gay, qui est décédé plus tard, ce qui conduit Charlie à manger de façon excessive par douleur et culpabilité. Réalisé par Darren Aronofsky et écrit pour l’écran par Samuel D. Hunter, La baleine met en vedette Hong Chau, Samantha Morton et Ty Simpkins aux côtés de Brendan Fraser, avec Choses étranges star Sadie Sink dans le rôle d’Ellie, la fille de Charlie.

La baleine a fait ses débuts au 79e Festival international du film de Venise en septembre 2022, avant de recevoir une sortie en salles limitée en décembre. La baleine a ensuite reçu une large diffusion le 21 décembre, avec l’aimable autorisation d’A24, et a depuis rapporté 11 millions de dollars par rapport à son budget de 3 millions de dollars.