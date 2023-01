The Last of Us : qu’est-ce que le champignon Cordyceps exactement ?

Dans Le dernier d’entre nous l’humanité a affaire à un champignon qui existe aussi dans la vraie vie : le Cordyceps, ou plus précisément le Ophiocordyceps unilateralis. Ici, nous clarifions ce qui rend le vrai champignon si effrayant et quelles sont les différences entre le jeu, le film et la réalité.

Le Cordyceps de The Last of Us est réel et vraiment effrayant

La pandémie fongique dans The Last of Us serait inspiré du vrai Cordyceps. Il s’agit d’un champignon parasite qui infecte principalement les fourmis, mais aussi d’autres insectes selon les sous-espèces. A-t-il fait ça une fois il prend le contrôle de l’hôte, de son corps et de son cerveau.

Les fourmis ne font qu’un en quelque sorte Sorte de zombie stupide, le champignon les contrôle. En règle générale, les fourmis sont dirigées vers un point élevé où elles mordent involontairement avec leurs pièces buccales.

Puis la fourmi meurt, mais le corps reste plus résistant que jamais. Maintenant ça devient vraiment effrayant : Le Le champignon se développe alors hors du corps hôte et forme de véritables tentacules de fructifications, à partir desquelles de nouvelles spores sont libérées au bout d’un certain temps afin d’infecter d’autres animaux.

Cela ressemble à quelque chose d’un film de science-fiction ou d’horreur, mais c’est un processus tout à fait naturel. Ici, vous pouvez obtenir un court, très descriptif et aussi un peu dégoûtant Regardez le documentaire de la BBC à ce sujetexprimé par le légendaire Sir David Attenborough :

Rassurez-vous, les cordyceps dans The Last of Us sont pires que dans la vraie vie

Le champignon Cordyceps existe aussi dans le monde réel, mais ici cela n’affecte pas les gens. Au moins pas encore. Dans l’adaptation de la série HBO « The Last of Us », ce changement est justifié par une mutation déclenchée par la hausse des températures de la catastrophe climatique.

Il n’y a pas non plus d’éperons dans la série, mais des vrilles.

En fait, le cordyceps ne vient que dans le forêts tropicales et subtropicales avant, notamment en Amérique du Sud ou en Thaïlande. Dans les jeux The Last of Us l’infection fongique se propage également aux États-Unis par le biais de céréales importées.

Qui dans « The Last of Us » meurt inhaler des spores ou être mordu par une personne infectée, a connu un changement radical seulement après plusieurs jours. Mais ensuite, on va droit au cœur du sujet, à savoir le Fonctions cérébrales telles que le langage ou la mémoiremais surtout les hôtes deviennent agressifs.

Il y a ces variantes des personnes infectées par Cordyceps dans The Last of Us :

coureur : Fraîchement infecté, mais plus humain, rapide, agressif et dangereux.

: Fraîchement infecté, mais plus humain, rapide, agressif et dangereux. harceleur : Au bout de deux semaines, ils deviennent des harceleurs qui ne voient plus aussi bien car le champignon sévit sur leur visage.

: Au bout de deux semaines, ils deviennent des harceleurs qui ne voient plus aussi bien car le champignon sévit sur leur visage. cliqueurs : Après un an, le champignon a déjà formé des fructifications si grandes sur sa tête que les gens ne peuvent plus rien voir. Ils s’orientent avec des clics pour l’écholocation.

: Après un an, le champignon a déjà formé des fructifications si grandes sur sa tête que les gens ne peuvent plus rien voir. Ils s’orientent avec des clics pour l’écholocation. ballonnements : Après plusieurs années, les cliqueurs peuvent devenir lents, très gros et même plus forts. Le champignon sert de protection et peut être démoli et utilisé comme projectile en même temps.

: Après plusieurs années, les cliqueurs peuvent devenir lents, très gros et même plus forts. Le champignon sert de protection et peut être démoli et utilisé comme projectile en même temps. gaffeur: Un peu comme la version aquatique du clicker. Ils attrapent leur proie et pulvérisent des nuages ​​entiers de spores dangereuses.

Selon vous, à quel point les vraies infections à Cordyceps sont-elles désagréables ? Selon vous, qu’est-ce qui est pire, des vrilles ou des spores ?