The Expendables 4 arrive officiellement, 50 Cent, Megan Fox et Tony Jaa rejoignent le casting

De nouveaux détails ont été révélés sur le prochain épisode de Les consommables série, y compris les retours confirmés de plusieurs membres de la distribution ainsi que de nouveaux arrivants dans la franchise. Récemment, Sylvester Stallone a révélé que le prochain chapitre de la série de films devait commencer à tourner en octobre. Cela a confirmé les commentaires antérieurs de Randy Couture selon lesquels Les consommables 4 commencerait la production à l’automne.

Maintenant, Lionsgate a officiellement annoncé le prochain film. Le studio fera équipe avec Millennium Media afin de réunir à nouveau les meilleures stars de l’action au monde pour une toute nouvelle fonctionnalité. De retour des versements précédents seront Stallone, Couture, Jason Statham et Dolph Lundgren, reprenant leurs rôles respectifs de Barney Ross, Toll Road, Lee Christmas et Gunner Jensen. Curtis « 50 centimes » Jackson, Megan Fox, et Tony Jaa rejoindra également la franchise dans de nouveaux rôles pour la suite.

« Nous sommes ravis de nous associer à nos amis de Millennium Media pour le prochain volet de Les consommables franchise », a déclaré Jason Constantine, président des acquisitions et des coproductions pour le Lionsgate Motion Picture Group. « C’est tellement amusant de réunir ces stars pour un film d’action sans limites. Le nouveau film fera monter les enchères et sera la plus grande et la plus badass aventure à ce jour. »

Jeffrey Greenstein, président de Millennium Media, a ajouté : « Les consommables sont de retour, et nous ne pourrions être plus excités de présenter ce film d’action bourré de stars sur grand écran avec Lionsgate, qui est avec nous depuis le début de cette franchise. Pour rester frais et amusant, nous avons ajouté de nouvelles stars passionnantes pour rejoindre les vétérans; Le divertissement du pop-corn est garanti. »

Le nouveau Consommables L’épisode est produit par Jason Statham, Kevin King Templeton et Les Weldon Yariv Lerner, Jeffrey Greenstein et Jonathan Yunger pour le compte de Millennium Media. Les producteurs exécutifs de Millennium Media sont Avi Lerner, Boaz Davidson et Trevor Short avec Christa Campbell, et Lati Grobman pour le compte de Campbell Grobman Films. La coproductrice est Abby Mills. Eda Kowan et Jonah Leach superviseront le film pour Lionsgate. Scott Waugh réalise en utilisant un scénario de Spenser Cohen avec des révisions de Max Adams et John Joseph Connolly.

Quant à savoir pourquoi de nombreux acteurs clés des versements précédents sont manquants, cela pourrait être parce que ce prochain film sera plus un spin-off qu’une suite directe. Dans une publication Instagram plus tôt ce mois-ci, Stallone a qualifié le projet de « spin-off » avec le titre provisoire de Histoire de Noël. Cela suggérerait apparemment que le personnage de Statham jouera le rôle central, bien que certains visages familiers reviendront toujours – mais pas tout le monde.

« On dirait que nous allons faire [The Expendables 4] », a déclaré Couture à propos du projet plus tôt cette année. « Ils le lancent depuis quelques années maintenant, mais j’ai récemment appris de mon agent qu’ils travaillaient sur le scénario de [EX4] et ils prévoient de programmer le tournage de Consommables 4 pour cet automne prochain. »

Lionsgate n’a pas encore annoncé de date de sortie pour Les consommables 4, alias Histoire de Noël. Le tournage débutera la production cet automne. Il y a encore une chance que des membres de la distribution supplémentaires soient annoncés, bien que certains puissent être conservés pour des surprises à voir dans le film. Plus de mises à jour devraient arriver bientôt. Cette nouvelle nous vient de Lionsgate.

