Pat Carroll, voix de la méchante petite sirène Ursula, décède à 95 ans

Il a été annoncé aujourd’hui que la comédienne emblématique Pat Carrollqui est devenu plus connu plus tard dans la vie pour avoir donné une voix à Ursula la sorcière de la mer dans Disney’s La petite Sirèneest décédé à l’âge de 95 ans. La star, qui était une présence constante à la télévision des années 1950 à la fin des années 1980, est décédée chez elle après avoir souffert d’une pneumonie, comme l’a rapporté Deadline.

Née en 1927 en Louisiane sous le nom de Patricia Ann Carroll, elle et sa famille ont déménagé à Los Angeles quand elle avait cinq ans. Après avoir commencé à jouer à un jeune âge, son premier travail d’acteur est venu en 1947 dans le film Fille de la ville natale, mais c’est dans le monde de la télévision qu’elle s’est vraiment fait un nom. Avec une carrière qui a duré plus de 70 ans, Carroll a fait sa première grande apparition à la télévision en 1952 sur Le spectacle des boutons rouges, l’un des nombreux spectacles classiques des années 50 et 60 qui l’ont embauchée pour rendre leurs spectacles plus drôles. Elle a travaillé avec certains des noms les plus connus du secteur, notamment Red Skelton, Mickey Rooney, Steve Allen, Danny Kaye et Carol Burnett, et a remporté un Emmy Award pour une apparition sur La maison de Sid César en 1956.

Elle a continué à faire des apparitions régulières tout au long des années 1970, apparaissant dans des émissions telles que Femme policière, le bateau de l’amour et Laverne et Shirley, mais dans les années 1980, elle a trouvé un nouveau souffle en tant qu’artiste voix off et a fourni des voix de personnages pour La chasse au trésor de Yogi, un chiot nommé Scooby-Doo et Chip ‘n Dale Rescue Rangers entre autres. Cependant, c’était en 1989 La petite Sirène qu’elle est devenue l’icône d’une toute nouvelle génération lorsqu’elle a fourni la voix d’Ursula, une performance qui comprenait le chant de la chanson Pauvres âmes malheureuses. Elle reprendrait le rôle plusieurs fois, dans des suites, une série télévisée, Coeurs du Royaume jeux vidéo et dans un épisode 2020 de Le monde merveilleux de Mickey Mousequi est devenu son dernier rôle.





Pat Carroll a toujours voulu travailler avec Disney

Ce n’est pas un hasard si Pat Carroll a fini par faire d’un rôle Disney l’un de ses plus prolifiques et des plus connus, car elle en a presque fait son objectif de carrière de travailler pour la Maison de la souris. Dans des interviews précédentes, Carroll a expliqué comment, depuis qu’il a vu Blanche-Neige et les sept nains au théâtre, elle s’est assurée de voir chaque sortie cinématographique de Disney et voulait faire partie de la magie. Dit-elle:

« J’avais voulu toute ma vie travailler dans un film de Disney. Alors quand j’ai été contacté par l’agent et qu’il m’a demandé si je voulais passer une audition, j’ai dit « C’est une réponse à la prière. Bien sûr que je le ferais ! » »

Cependant, le rôle de Disney de Carroll n’a pas été facile à venir. Après avoir été testée plusieurs fois pour le rôle d’Ursula, le rôle est finalement allé à une autre actrice, mais un an plus tard, elle a été contactée pour dire que les choses n’allaient pas et qu’elle aimerait jouer le rôle, ce qu’elle a évidemment accepté. Étant depuis revenue pour exprimer le personnage 11 fois de plus, c’est certainement devenu le rôle qu’elle avait construit et conservé aussi longtemps qu’elle le pouvait. Nos pensées vont à la famille et aux amis en ce moment, et voici quelques-unes des nombreuses pensées partagées sur les réseaux sociaux aujourd’hui.