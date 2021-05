Lester Holt va redevenir un «grand-père»!

Lester Holt est sur le point d’être un « grand-père » de trois!

Les deux adorables petits-fils de la présentatrice de NBC Nightly News ont annoncé qu’ils avaient un petit frère en route dans une photo et une vidéo que son fils, Stefan Holt, a partagées sur Instagram jeudi.

« Dernières nouvelles: Henry et Sam sont ravis d’accueillir leur petit frère cet automne », a écrit Stefan. « Et ils nous aident même avec des noms. »

Stefan, qui est ancre de la filiale de NBC à Chicago, demande à son fils aîné, Henry, 3 ans, où se trouve son nouveau frère en ce moment alors qu’Henri saisit une série de photos échographiques.

«Euh, c’est dans le ventre de ma mère», dit-il. « Vous connaissez. »

Henry a déjà travaillé dur pour trouver un nom de bébé pour son frère.

«Je vais l’appeler Popcorn», dit-il.

« Ouais, je pense que c’est le nouveau nom de 2021 », dit Stefan.

Hé, les cinémas rouvrent maintenant pendant la pandémie, donc il y a peut-être quelque chose à faire.

Le nouveau petit garçon de Stefan et de sa femme, Morgan, rejoindra Henry et son frère, Samuel, 1 an, dans une famille pleine de garçons. Lester et sa femme Carol ont deux fils, Stefan et Cameron.

Lester a été affectueusement surnommé « Granddude » par Henry et Samuel. Stefan a partagé une jolie vidéo en février qui montre Samuel allumant et disant le surnom de son grand-père quand il le voit à la télévision.

« Je fond juste », a déclaré Lester à Kelly Clarkson dans son émission le mois dernier. « Vous savez, c’est le truc avec les enfants. Cela vous éloigne de tout ce qui se passe dans votre vie. «

