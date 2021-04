Fonctionnalité: Mise à jour du micrologiciel PS5: toutes les fonctionnalités que vous ne connaissez peut-être pas

Sony a publié un nouveau Mise à jour du micrologiciel PlayStation 5, officiellement nommé 21.01-03.00.00.38. Mis à part les conventions de dénomination déroutantes, cette actualisation du logiciel système apporte de nouvelles fonctionnalités clés, notamment la possibilité de décharger des jeux de nouvelle génération sur un disque dur externe à des fins de stockage et de partager le jeu entre PS5 et PS4. Mais cette mise à jour du micrologiciel contient beaucoup plus que ce que l’on voit à première vue, et nous avons été occupés à la fouiller à la recherche de secrets.

Il existe de nombreuses améliorations de qualité de vie plus petites que vous ne connaissez peut-être pas, telles que la possibilité de désactiver le HDR dans les jeux qui ne le prennent pas en charge et la synchronisation automatique des données enregistrées entre votre console et le PS Plus nuage. Dans cet article, nous allons énumérer tout ce que nous avons découvert jusqu’à présent et expliquer les avantages que ces changements non publiés apportent. Il s’agit d’une mise à jour massive du micrologiciel, alors allons-y.

Sur cette page: Gérez vos téléchargements depuis le centre de contrôle Les informations cachées sur les trophées sont à portée de clic Vous pouvez gérer les jeux que vous suivez Les cartes d’activité pour les trophées peuvent vous amener à la liste des trophées Il y a une nouvelle icône pour les jeux sur disque dur externe Activer automatiquement 120 Hz dans certains jeux Vous pouvez désactiver le HDR lorsqu’il n’est pas pris en charge La synchronisation des données enregistrées est plus simple Vous pouvez ajuster la liaison du périphérique HDMI à votre goût Il existe des bascules pour les captures d’écran et les vidéos de trophées Un nouveau texte spécifie votre statut sur PS5 Vous pouvez masquer les jeux de votre bibliothèque A lire : Codes Roblox Hyper Clickers (octobre 2020)

Gérez vos téléchargements à partir du centre de contrôle

Afin de gérer vos téléchargements sur la PS5 auparavant, vous deviez ouvrir le Centre de contrôle en appuyant sur le bouton PlayStation, puis passez à la page Téléchargements / Téléchargements en cliquant sur l’option dans la barre d’outils. Cependant, avec la nouvelle mise à jour du micrologiciel PS5, vous pouvez hiérarchiser les téléchargements directement à partir du centre de contrôle, ce qui vous fait gagner du temps.

Les informations cachées sur les trophées sont à portée de clic

Sony a aligné les informations cachées sur le trophée avec la PS4, ce qui signifie que vous n’aurez qu’à appuyer sur le bouton Carré pour voir les exigences d’un bibelot. Auparavant, vous deviez appuyer sur le bouton Options, puis faire défiler jusqu’à « Afficher les informations cachées » et le sélectionner, ce qui était un processus laborieux.

Vous pouvez gérer les jeux que vous suivez

Sur la PS5, vous serez souvent mis à jour sur les jeux auxquels vous avez joué dans le passé, grâce à la carte de nouvelles officielle, qui apparaît lorsque vous ouvrez le centre de contrôle. Vous pouvez maintenant basculer facilement les jeux que vous suivez en accédant à Paramètres > Données enregistrées et paramètres du jeu / de l’application > Jeux suivis > Gérer les jeux suivis. Cela vous aidera à mieux organiser votre liste des dernières nouvelles.

Les cartes d’activité pour les trophées peuvent vous amener à la liste des trophées

Sony a encore beaucoup de travail à faire en ce qui concerne l’interface des Trophées, mais une petite amélioration de la qualité de vie vous permet désormais de passer à la liste complète des bibelots d’un jeu à partir d’une carte d’activité. Ouvrez simplement le centre de contrôle, sélectionnez un trophée, puis appuyez sur Options et choisissez Accéder aux trophées. Une amélioration, mais il y a encore du chemin à faire ici.

Il y a une nouvelle icône pour les jeux sur disque dur externe

Les jeux stockés sur un disque dur externe ont désormais une nouvelle icône pour spécifier qu’ils sont stockés sur un périphérique USB. Nous pensons que cette modification jette les bases du slot NVMe interne auquel Sony ouvrira l’accès plus tard dans l’année, de sorte que la PS5 sera en mesure de faire la distinction entre le stockage USB et le stockage interne étendu.

Activer automatiquement 120 Hz dans certains jeux

Vous pouvez désormais activer automatiquement 120 Hz, ou 120 images par seconde, dans les jeux qui le prennent en charge. Cette fonction fonctionnera désormais sur certains moniteurs PC capables de produire une sortie 1080p / 120Hz. Si vous rencontrez des problèmes avec le paramètre, vous avez également la possibilité de le désactiver complètement. Vous trouverez le paramètre dans Paramètres > Écran et vidéo > Sortie vidéo. Pour plus d’informations, reportez-vous à ce qui suit: Tous les jeux PS5 fonctionnant à 120 images par seconde.

Vous pouvez désactiver le HDR lorsqu’il n’est pas pris en charge

La PS5, par défaut, inclut tous les logiciels dans un wrapper HDR, qui tente de reproduire l’effet de la fonctionnalité. Cependant, une nouvelle bascule sous Paramètres > Écran et vidéo > Sortie vidéo vous permet d’ajuster le HDR à Allumé lorsque pris en charge, ce qui signifie que la fonctionnalité sera désactivée lorsque vous jouez à un jeu sans prise en charge native du HDR.

La synchronisation des données enregistrées est plus simple

Par défaut, lors du démarrage d’un jeu, Sony vérifiera le cloud PS Plus pour s’assurer que les données de sauvegarde que vous utilisez sont les plus récentes. Vous pouvez également vérifier l’état de la synchronisation en appuyant sur le bouton Options et en sélectionnant Vérifier l’état de synchronisation des données enregistrées.

Vous pouvez ajuster le lien du périphérique HDMI à votre goût

HDMI Device Link a maintenant un nouvel ensemble de commutateurs trouvés dans Paramètres > Système > HDMI qui vous permet d’activer Lien de mise hors tension, qui mettra votre console dans Mode repos une fois que vous éteignez votre télévision. Vous pouvez également activer Lecture à une touche, ce qui signifie qu’une fois que vous allumez votre téléviseur, il basculera automatiquement sur la bonne chaîne pour votre PS5. Ceux-ci peuvent être ajustés indépendamment à vos goûts.

Il existe des bascules pour les captures d’écran et les vidéos de trophées

Il est vraiment amusant de stocker des captures d’écran de certains de vos moments de jeu les plus acclamés, mais vous ne voulez probablement pas que votre espace de stockage limité soit obstrué par des clips de gongs Bronze et Argent aléatoires, n’est-ce pas? Maintenant tu peux aller à Paramètres > Captures et diffusions > Trophées et sélectionnez la note pour laquelle vous souhaitez stocker les captures d’écran et les vidéos du trophée.

Un nouveau texte spécifie votre statut sur PS5

Sony fait la différence entre les joueurs sur PS4 et PS5 en affichant un symbole de chaque console, mais si vous êtes au ralenti dans un menu principal, la console indiquera clairement que vous êtes En ligne sur PS5.

Vous pouvez masquer les jeux de votre bibliothèque

Si vous cherchez un moyen de mieux gérer votre bibliothèque de jeux, vous pouvez maintenant Masquer le logiciel en survolant un panneau, en appuyant sur le bouton Options et en sélectionnant Cacher. Vous pouvez ensuite filtrer votre bibliothèque de jeux pour afficher spécifiquement les logiciels cachés si vous souhaitez les afficher à l’avenir.

Avez-vous trouvé d’autres fonctionnalités cachées dans la nouvelle mise à jour du micrologiciel PS5? Quelles sont certaines de vos améliorations préférées de la qualité de vie? Essayez le logiciel système dans la section commentaires ci-dessous.